Охрана Зеленского нанесла травмы журналистке, - телеканал "Прямой"

Сотрудники Управления государственной охраны сбили с ног журналистку телеканала "Прямой" Анну Дзьобу. Это произошло после завершения пресс-марафона президента Владимира Зеленского.

Телеканал "Прямой" сообщает, что Анна Дзьоба получила травмы.

"Представители УГО столкнули меня на капот автомобиля, после чего с капота автомобиля повалили на землю, и коллеги уже оттаскивали меня из-под ног", - рассказала журналистка.

Анна Дзьоба добавила, что сейчас вместе с представителями УГО ожидает прибытия скорой помощи.

Журналистка опровергла тот факт, что ее сбила машина, как начали писать в СМИ . На самом деле ее просто свалили на машину, а уже оттуда столкнули.

Напомним, сегодня в Creative State Arsenal в Киеве прошла пресс-конференция президента Украины Владимира Зеленского. К участию пригласили журналистов 32 иностранных и украинских СМИ , список которых был составлен информационным департаментом Офиса президента. Как отметил спикер главы государства Сергей Никифоров, количество участников ограничили, чтобы сосредоточиться на качестве разговора.

Телеканала "Прямой" в списке аккредитованных нет.

Журналисты изданий, которые не были приглашены к участию, обещали прийти к месту проведения, чтобы показать президенту, какое действительно количество медийщиков хотело с ним пообщаться. В то же время медийщики перед конференцией сообщили, что Офис президента обещал затем провести пресс-конференцию для тех изданий, которые не были аккредитованы.

О проведении пресс-конференции Зеленского стало известно вчера. В анонсе говорилось, что глава государства будет твечать на вопросы в течение трех часов. На самом деле пресс-марафон длился на два с половиной часа дольше.