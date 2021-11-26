Нацбанк обяжет финучреждения заботиться об экологии

НБУ разрабатывает политику стабильного финансирования в Украине. Одним из направлений документа является влияние на окружающую среду. Регулятор обяжет банки и другие подконтрольные учреждения оценивать влияние на экологию при финансировании проектов. Об этом сообщает пресс-служба Нацбанка.

Нацбанк обяжет финучреждения заботиться об экологии
Фото: НБУ

Финансовые учреждения, отбирая проекты для финансирования, обязаны будут оценивать их влияние на экологию, стабильность экономической деятельности и энергоэффективность, а также раскрывать информацию про технические критерии и классификации экономической деятельности, ESG-показателям, на основе которых осуществлена оценка и отбор таких проектов.

Также регулятор обяжет финансовые учреждения раскрывать информацию о том, насколько их деятельность является устойчивой, про ее влияние на окружающую среду и о репутационных и финансовых рисках, возникающих в связи с влиянием их деятельности на экологию.

Нацбанк разработает рекомендации по этим обязательствам до 2023-2024 годов.

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