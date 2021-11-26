Зеленский прокомментировал возвращение Татарову полномочий взаимодействия с правоохранительными органами

Полномочия, согласно информации ОПУ, вернули летом.

Зеленский прокомментировал возвращение Татарову полномочий взаимодействия с правоохранительными органами
Фото: МВС

Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал информацию журналистов о возвращении заместителю главы офиса президента Олегу Татарову полномочий взаимодействия с правоохранительными органами. Он был лишен их распоряжением главы ОПУ Андрея Ермака из-за конфликта интересов и в связи с общественным запросом.

На пресс-конференции глава государства сказал, что должность Татарова утверждается подписью президента в указе, но кандидатуру избирает непосредственный руководитель, то есть глава ОПУ.

"Есть несколько вещей, которые вроде бы назначает президент, например, судей – их выбирает коллегия судейская. Я многих из них не знаю, мы проверяем их согласно законодательству, но я не знаю. И здесь Татаров замглавы офиса, и эта должность – это человек, отвечающий за взаимодействие с правоохранительными органами. В горячий момент было правильным решение, Андрей ему сказал – у тебя такая ситуация, чтобы доказать, что ты невиновен в этом деле, или будет наоборот – посмотрим – на этот период каких-то полномочий ты будешь ограничен. Мне кажется, это правильное решение", – отметил он.

На вопрос журналистки Марии Жартовской о том, знал ли президент о возвращении полномочий, о чем свидетельствует ответ из Офиса президента летом этого года, тот сказал: "Ну, там закончилась эта история? Я не обращал на это внимания. Честно. Но смотрите, он занимает такую должность, у него есть эти полномочия. Мне кажется, что здесь ничего страшного".

В ответ на вопрос, значит ли это, что конфликта интересов больше нет, президент сказал: "Наверное".

"Кто-то должен отвечать за этот блок, кто-то должен понимать. У наших послов спросите - они каждый день с ним работают... Вы сказали: "общественный запрос". Общество требует результатов, и я от Ермака требую результатов. Эти результаты должны делаться быстро, они делаются", – отметил президент.

Напомним, дело, в котором фигурирует Татаров, касается хищения средств Нацгвардии из-за сделки строительной корпорации с предоставлением НГУ более дешевого жилья для военных. Основным подозреваемым является экс-президент корпорации "Укрбуд" Максим Микитась. Заместитель главы Офиса президента Олег Татаров подозревается в предоставлении взятки в 2017 году, когда он работал на "Укрстрой".

Татаров начал фигурировать в деле после того, как Микитась пошел на соглашение со следствием и обвинил его в преступлении.

Директор Национального антикоррупционного бюро Артем Сытник заявлял, что НАБУ располагает перепиской заместителя главы Офиса президента Украины Олега Татарова с другими фигурантами дела Максима Микитася. Речь идет о внесении недостоверных данных в экспертизу. Эксперт Государственного научно-исследовательского экспертно-криминалистического центра извлек неправомерную выгоду в виде машиноместа рыночной стоимостью 250 тыс. грн, а за это он занизил стоимость жилого комплекса с 81 до 7 млн грн.

Татарову несколько раз не могли избрать меру пресечения, а 30 декабря 2020 года прокурор Офиса генерального прокурора отозвал из Высшего антикоррупционного суда ходатайство о применении меры пресечения в отношении него.

В ОПУ после начала уголовного производства заявляли, что отстранили Татарова от обязанностей на время следствия, но не уволили.

Кроме того, в декабре Печерский райсуд решил передать дело Микитася от НАБУ в другое ведомство. Решение принял Сергей Волк. Судья обязал генерального прокурора Ирину Венедиктову решить "несуществующий спор о подследственности" и поручить досудебное расследование другому органу. В САП заявили, что Печерский суд не имеет на это полномочий, а дело должно рассматриваться Высшим антикоррупционным судом.

23 декабря заместитель генпрокурора Алексей Симоненко передал уголовное производство по подозрению Олега Татарова в причастности к коррупции при его работе в "Укрбуде" от НАБУ к СБУ. В НАБУ заявляют, что это решение он принял тайно, без консультаций с САП и самим бюро, и поздно вечером – после 23 часов.

В Офисе генпрокурора заявили, что решение о передаче расследования дела о хищении имущества в Нацгвардии принято на основании судебного решения, вмешательства в деятельность НАБУ нет.

Верховный Суд постановил, что украинское законодательство не предусматривает обжалования решения следователя судьи об обязательстве изменить подследственность в уголовном производстве, то есть дело Микитася останется в СБУ.

Уже 15 января ВАКС обязал Венедиктову рассмотреть ходатайство о возвращении дела Татарова в НАБУ. В феврале Офис генпрокурора вызвал Артема Сытника на допрос. Редактор “Цензор.нет" Юрий Бутусов написал, что это было сделано, чтобы забрать в НАБУ дело Татарова.

В марте Шевченковский районный суд Киева отказался отменять подозрение заместителю главы офиса президента Олегу Татарову.

В ноябре в СБУ сообщили, что после смены органа досудебного расследования материалы дела фактически не поступили от Национального антикоррупционного бюро в Службу безопасности Украины, весной этого года следователи СБУ дважды обращались в суд о продлении срока досудебного расследования по этому делу, однако оба обращения были отклонены судом.



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