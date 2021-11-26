РоSSиянка, которой запретили въезд в Украину на три года, повторила попытку с новым паспортом

Ей продолжили запрет въезда на 10 лет.

РоSSиянка, которой запретили въезд в Украину на три года, повторила попытку с новым паспортом
Фото: ГПСУ

Пограничники обнаружили россиянку, которая летом 2018-го незаконно посещала временно оккупированную территорию АР Крым и получила запрет на въезд в Украину на три года.

Теперь женщина прилетела в "Борисполь" рейсом из Познани.

"Во время проведения дополнительных контрольных мероприятий, применяемых к гражданам стран миграционного риска, в том числе РФ, выяснилось, что путешественница является нарушительницей украинского законодательства", - сообщают в Госпогранслужбе.

Иностранка сменила паспорт, в нем уже не было отметки украинских пограничников, поэтому она попыталась въехать в Украину снова.

Поскольку иностранка во второй раз нарушила порядок въезда, пограничники "украсили" ее новый паспортный документ новым штампом запрета въезда в Украину сроком на 10 лет.

Напомним, что порядок въезда на временно оккупированную территорию Украины и выезда из нее позволяет посещать Крым только через наземные контрольные пункты въезда-выезда.

Любой человек, который приезжает в Крым на автомобиле или поезде через мост из Кубани или прилетает самолетом, автоматически нарушает украинское законодательство.

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