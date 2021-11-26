С Apple и Microsoft прорабатывают вопросы цифровой таможни, онлайн-переписи населения и цифровых выборов в Украине

В случае проведения выборов в онлайне традиционный поход на участок никто не будет отменять.

Украина прорабатывает вопрос о возможности организации выборов и переписи населения в онлайн-режиме с компаниями Apple и Microsoft . Об этом президент Владимир Зеленский сообщил на пресс-конференции.

Он отметил, что также с этими мировыми компаниями прорабатывают вопросы цифровой таможни. Более подробно об этом на ближайших брифингах должен рассказать глава Минцифры Михаил Федоров.

В то же время, президент подчеркнул, что в случае проведения выборов в онлайне традиционный поход на участок никто не будет отменять.

"Мы обещали, что будет параллельно онлайн-голосование. Это не отменяет обычные выборы. Я считаю, что было бы очень полезно. Через решения законодательства могут быть онлайн-выборы? Да. Или это через "Дию"? Совершенно не факт. Но вопрос прорабатывается. Оно не может быть без решения Верховной Рады. Но не говорит, что у людей не будет возможности голосовать как обычно", - отметил он.

Apple – американский технологический гигант, проектирующий и производящий технику, программное обеспечение и онлайн-сервисы.

Microsoft – многонациональная корпорация компьютерных технологий, крупнейший в мире производитель программного обеспечения.