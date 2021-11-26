С Apple и Microsoft прорабатывают вопросы цифровой таможни, онлайн-переписи населения и цифровых выборов в Украине

В случае проведения выборов в онлайне традиционный поход на участок никто не будет отменять.

С Apple и Microsoft прорабатывают вопросы цифровой таможни, онлайн-переписи населения и цифровых выборов в Украине
Фото: delfi.lt

Украина прорабатывает вопрос о возможности организации выборов и переписи населения в онлайн-режиме с компаниями Apple и Microsoft. Об этом президент Владимир Зеленский сообщил на пресс-конференции.

Он отметил, что также с этими мировыми компаниями прорабатывают вопросы цифровой таможни. Более подробно об этом на ближайших брифингах должен рассказать глава Минцифры Михаил Федоров.

В то же время, президент подчеркнул, что в случае проведения выборов в онлайне традиционный поход на участок никто не будет отменять.

"Мы обещали, что будет параллельно онлайн-голосование. Это не отменяет обычные выборы. Я считаю, что было бы очень полезно. Через решения законодательства могут быть онлайн-выборы? Да. Или это через "Дию"? Совершенно не факт. Но вопрос прорабатывается. Оно не может быть без решения Верховной Рады. Но не говорит, что у людей не будет возможности голосовать как обычно", - отметил он.

Apple – американский технологический гигант, проектирующий и производящий технику, программное обеспечение и онлайн-сервисы.

Microsoft – многонациональная корпорация компьютерных технологий, крупнейший в мире производитель программного обеспечения.



Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
В Нидерландах арестовали 30 участников митинга против карантинных ограниченийВ Нидерландах арестовали 30 участников митинга против карантинных ограничений
В Вене протесты против новых антиковидных ограничений переросли в стычкиВ Вене протесты против новых антиковидных ограничений переросли в стычки
Украина хочет продлить транзитный контракт с "Газпромом" на 15 летУкраина хочет продлить транзитный контракт с "Газпромом" на 15 лет
Спикер фюрера РФ заявил, что США должны прекратить "накачивать Украину оружием"Спикер фюрера РФ заявил, что США должны прекратить "накачивать Украину оружием"
В Совбезе фюрера РФ заявили об угрозе "украинских провокаций" в оккупированном КрымуВ Совбезе фюрера РФ заявили об угрозе "украинских провокаций" в оккупированном Крыму
Блок рекламы


Похожие новости
Речи о размещении в Украине канадских истребителей пока нет, – ЗеленскийРечи о размещении в Украине канадских истребителей пока нет, – Зеленский
Новая волна ковида в Украине может начаться весной, – президент УкраиныНовая волна ковида в Украине может начаться весной, – президент Украины
Канада рассматривает два варианта военной помощи Украине на фоне роSSийской угрозы, – СМИКанада рассматривает два варианта военной помощи Украине на фоне роSSийской угрозы, – СМИ
Сдержать РоSSию помогут военные учения в Украине и сборы терробороны - ПалатныйСдержать РоSSию помогут военные учения в Украине и сборы терробороны - Палатный
Порошенко встретился с послами стран "Группы семи" и ЕС в УкраинеПорошенко встретился с послами стран "Группы семи" и ЕС в Украине
НАН прогнозирует постепенное затухание заболеваемости COVID-19 в УкраинеНАН прогнозирует постепенное затухание заболеваемости COVID-19 в Украине
Секретарь Совбеза фюрера РФ Патрушев: "в Украине может вспыхнуть в любой момент"Секретарь Совбеза фюрера РФ Патрушев: "в Украине может вспыхнуть в любой момент"
Коронавирус "Дельта Плюс": в Украине прогнозируется новый пик заболеваемостиКоронавирус "Дельта Плюс": в Украине прогнозируется новый пик заболеваемости
США размышляют над предоставлением дополнительного оружия Украине, включая Javelin, из-за опасений нападения РФ, – CNNСША размышляют над предоставлением дополнительного оружия Украине, включая Javelin, из-за опасений нападения РФ, – CNN
Заболеваемость ковидом в Украине за неделю упала на 20%, – МинздравЗаболеваемость ковидом в Украине за неделю упала на 20%, – Минздрав
Последние новости
Подгружаем последние новости