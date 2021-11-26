Зеленский назначил судей Конституционного Суда по своей квоте

Президент Владимир Зеленский назначил судьями Конституционного суда Александра Петришина и Оксану Грищук. Соответствующие указы президента подписаны 26 ноября 2021 года.

Как сообщает пресс-служба главы государства, судьи назначены на места, которые оставались вакантными с марта этого года.

В ОП информируют, что участие в конкурсе на должности изъявили желание принять 22 отечественных юриста, в частности эксперты ОБСЕ , судьи, члены ЦИК, ученые, адвокаты и т.д. Конкурсная комиссия, в состав которой входили трое представителей международных институций: Мирослав Выжиковский, Спиридон Флогаитис, Богдан Футей, - избрала семерых самых достойных.

"По результатам проведенных с этими кандидатами собеседований Владимир Зеленский определил среди них двух самых профессиональных:

Петришина Александра Витальевича, президента Национальной академии правовых наук Украины.

Грищук Оксану Викторовну, профессора Львовского национального университета им. Ивана Франко", - сообщают в Офисе президента.

Напомним, 27 марта 2021 года Зеленский отменил указы экс-президента Виктора Януковича от 2013 года о назначении Тупицкого и Касминина судьями КС. Но Верховный Суд признал это решение президента противоправным.

В августе 2021 года ряд общественных организаций призвали Владимира Зеленского не проводить конкурс на судей Конституционного суда по своей квоте и не назначать судей КСУ на "юридически отсутствующие" вакансии, чтобы не усугублять таким образом конституционный кризис.