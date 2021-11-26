Зеленский прокомментировал возможную смену главы Национального банка Украины

Президент Владимир Зеленский прокомментировал информацию о возможной подготовке замены главы Национального банка Украины. Глава государства на пресс-конференции назвал этот вопрос сложным, и считает, что ответ на него вызывает много рисков.

"Я не имею права вмешиваться в операционную работу НБУ, руководства Нацбанка. И в принципе не имею права нарушать независимость Национального банка Украины, у меня нет таких полномочий", – отметил он.

Журналист Bloomberg отметил, что, по его информации, Зеленский встречался с уволенными работниками из НБУ и якобы выражал недовольство этой ситуацией главе НБУ Кириллу Шевченко.

Зеленский отметил, что когда к нему обращаются люди с проблемой, президент должен ответить, помочь или "временно потушить пожар".

"Я считаю, что то, что я сделал, - я погасил временно пожар, который привел не к смене руководства НБУ, стабилизировал ситуацию с курсом и подписание соглашения с МВФ и, кроме подписания, получение транша. Мне нужен был только результат, и не только мне нужен - и министру финансов, и премьер-министру. Мы должны показать стабилизацию, нормальный климат инвестиционный", – отметил он.

Президент добавил, что высокие риски сильно влияют на его мнение по поводу кадровой политики в Национальном банке.

"Ситуация в Национальном банке летом, я считаю, была кризисной с точки зрения кадровой ситуации. Я думаю, потому и Международный валютный фонд в меморандуме обратил внимание на это. То есть там не о личности", – заявил Владимир Зеленский.

Он сказал, что успокоил эту ситуацию, насколько смог. Президент считает, что после прохождения наиболее кризисных экономических вопросов, например, отопительного сезона, нужно будет разбираться с проблемами. Президент считает, что на сегодняшний день правильно оставить работать действующего главу НБУ Кирилла Шевченко.

Напомним, в октябре Bloomerg написал, что президент Владимир Зеленский недоволен работой главы Национального банка Кирилла Шевченко и хочет его увольнения. В то же время Офис президента опроверг слухи о кадровых изменениях в руководстве Национального банка, а в самом НБУ заявили, что у банка много важных задач, и его команда продолжает работать над их выполнением.

Незадолго до этого Кирилл Шевченко в интервью LB.ua сказал, что не видит оснований для увольнения. Он занимает должность с июля 2020 года.

Летом этого года из Национального банка уволились ряд руководителей департаментов. В частности, директор департамента выездных проверок Денис Новиков, также почти одновременно уволились директор департамента лицензирования Александр Бевз, директор департамента финансовой стабильности Виталий Ваврищук, директор департамента сопровождения кредитов Олег Новаковский.

Глава НБУ Кирилл Шевченко назвал отставки руководителей департаментов пиаром и политическим давлением.