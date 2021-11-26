Речи о размещении в Украине канадских истребителей пока нет, – Зеленский

Президент прокомментировал данные иностранных СМИ о возможной переброске самолетов из Румынии.

Речи о размещении в Украине канадских истребителей пока нет, – Зеленский
CF-18
Фото: Уголок неба

Украина получила сигналы поддержки от США, Великобритании, Турции, ЕС и Канады. В то же время, речи о размещении канадских истребителей в Украине пока нет.

Об этом президент Владимир Зеленский сообщил сегодня на пресс-конференции.

"Об истребителях, которые могут быть на нашей территории – об этом на сегодняшний день речи нет. О многих вещах есть, о поддержке, технике, и это не на случай эскалации. В принципе сейчас мы постоянно закупаем технику или получаем, еще два Island (американские) патрульные катера. – Ред.) приходят из Соединенных Штатов", – отметил он.

Глава государства добавил, что Украина постоянно коммуникирует с партнерами по вопросам вооружения и ситуации безопасности. Планируется, что глава Офиса президента Андрей Ермак проведет разговор с советником президента США по безопасности Джейком Салливаном.

Также президент Европарламента Шарль Мишель, с которым Зеленский говорил вчера, выступает за проведение открытого диалога Украины с Россией.

"Шарль Мишель мне говорит открыто: "Мы за то, чтобы вы выходили на общение с Россией, выходили на диалог, и говорите, пожалуйста, откровенно. Я и говорю – мы готовы", – отметил президент.

Зеленский считает, что президент РФ, если он не планирует эскалацию, должен публично сказать, что РоSSия не готовит полномасштабное вторжение в Украину.

"Поэтому Шарль Мишель мне сказал, что нам нужно формировать какой-то кейс, как говорить дальше. Я рассчитываю на несколько форматов. Есть "нормандский формат", об этом говорит французская сторона, она хочет дальше давить на РоSSию, чтобы у нас состоялось заседание "четверки" с новым канцлером. И параллельно мы ожидаем от переговоров США и РоSSии. И отдельно – что сказал Шарль Мишель, что нужно срочно разговаривать между главами администраций, между Казаком и Ермаком, или в любом другом формате", – отметил президент.

Напомним, на днях издание Globe and Mail сообщило, что Канада рассматривает возможность усилить свою военную миссию в Украине на фоне наращивания сил Россией у границ. По данным СМИ, рассматривалось два варианта. Первый – отправка нескольких сотен военных в дополнение к тем солдатам, которые уже находятся в Украине с учебной миссией.

Второй – переместить военный корабль в Черное море или передислоцировать истребители CF-18 из Румынии.



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