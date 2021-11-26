Сейчас ситуация с роSSийскими войсками на границах лучше, чем весной, – Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский считает основной целью стягивания войск Россией к границам устрашение. В то же время нельзя отвергать сценарий эскалации.

Об этом президент сообщил в рамках пресс-конференции.

"Я говорю, что это запугивание на сегодняшний день по поводу информации, которую мы видим, то есть накопления войск - подошли, отошли, ротацию, какие прыжки, какое количество людей, например, снайперы пошли по всей линии разграничения. Они ходят иногда напрягать нас, например, снайпер идет, он стреляет и идет дальше, наши отвечают, а снайпер уже ушел, и сепаратисты снова отвечают", – отметил он.

Зеленский отметил, что весной 2021 года также была большая вероятность эскалации, РоSSия стянула более 100 000 своих военных к границам под видом "учений".

"И это вероятная эскалация, идут провокации, и если мы на провокацию очень сильно без удержания ответим, мы всегда отвечаем, но если вдруг сильно ответить, а в это время у них там учение и +100 000, вероятность эскалации выше. Сейчас ситуация точно не хуже, чем она была весной. Количество военных там меньше, но их больше, чем в момент прекращения огня, о котором мы договаривались. Мы видим очень часто ротации - это именно чтобы показывать нам информационно и для спутников, что идет накопление. Мы видим иногда накопление техники, ее привезли и потом отошли. Поэтому такие риски есть, и риторика очень опасна из РоSSийской Федерации", – объяснил президент.

РоSSия продвигает нарративы того, что НАТО и союзники "размещают в Украине оружие", а также якобы идет срыв Минских договоренностей через Украину.

"Минск в любом случае - это что-то, что остановило когда-то мощную эскалацию. Поэтому я считаю, что это сигнал, что может быть эскалация. Может быть, эскалация", - отметил он.

Также РоSSия показывает западному миру, что у него есть проблемы и кроме ситуации в Украине, в том числе с энергетикой и нелегальными мигрантами.

Напомним, в СНБО на сегодняшний день не видят угроз широкомасштабного вторжения роSSийских войск в Украину, хотя не исключают изменения ситуации.

На прошлой неделе начальник ГУР Минобороны Кирилл Буданов заявил о том, что РоSSия накопила около 92 000 военных вблизи границ Украины и может готовить наступление на январь-февраль. Кремль традиционно говорит, что перемещение его войск в пределах его границ не должно волновать другие страны, а также обвиняет Украину и США в провоцировании.

22 ноября секретарь СНБО Алексей Данилов по итогам визита в Канаду сообщил, что государства-партнеры Украины заверили помощь в случае нового наступления РоSSии.

Между тем, страны-партнеры Украины предупреждают РоSSию об ответственности в случае нового наступления. Штаты рассматривают как средство ответа новые санкции против РоSSии, включая ее президента Владимира Путина и газопровода "Северный поток-2", на ввод в эксплуатацию которого рассчитывает Кремль.