Ермак прокомментировал празднование своего дня рождения и анонсировал интервью

Глава Офиса президента говорит, что праздновал ночью, когда приехал к маме.

Ермак прокомментировал празднование своего дня рождения и анонсировал интервью
Фото: president.gov.ua

Глава Офиса президента Андрей Ермак заявил, что свой день рождения, по которому на днях вышло расследование, он праздновал "практически ночью, когда приехал к маме".

Об этом он сообщил в ответ на вопросы журналиста УП Михаила Ткача "за кулисами" пресс-конференции президента.

"Если вас интересует, праздновал ли я свой день рождения? Я его праздновал в понедельник, практически ночью, когда приехал к своей маме. Все остальное - я сказал, написал в своем посте, и договорился об эксклюзивном интервью, которое я дам на днях", – отметил он.

На вопрос о том, был ли он в Синегоре (государственная резиденция в Карапатах. – Ред.) 21 числа (в воскресенье), он сказал: "Я был в Гуте тогда, когда я написал, я прилетел туда в пятницу и был там в субботу".

День рождения Ермака – 21 ноября.

24 ноября УП обнародовала материал о том, что президент Владимир Зеленский и Офис президента праздновали день рождения Андрея Ермака на государственной даче. Гостей в резиденцию в Карпатах доставляли с помощью вертолетов ГСЧС.

В Офисе президента отметили, что в пятницу Зеленский работал в Киеве. Вечером того же дня отбыл в резиденцию в Гуте. В воскресенье он был в Киеве на соответствующих мероприятиях, посвященных годовщине начала Революции Достоинства. В понедельник он также находился на рабочем месте.

В ведомстве также отметили, что пользование резиденцией в Гуте в течение одного-двух дней, как и вертолетами, обеспечивающими передвижение президента, "происходило согласно обычным протоколам о перемещении президента и его сотрудников и пользовании соответствующими объектами".

Ермак заявил, что четырехдневного празднования не было, и никакие самолеты не использовались.

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