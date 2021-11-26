Новая волна ковида в Украине может начаться весной, – президент Украины

Уровень летальности от ковида Зеленский частично связывает с тем, что некоторые пациенты обращаются за помощью слишком поздно.

Новая волна ковида в Украине может начаться весной, – президент Украины
Фото: Стас Козлюк

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что новая волна коронавируса может начаться весной 2022 года. Об этом он сообщил на пресс-конференции 26 ноября.

Президент добавил, что сейчас проводится по 273-300 тысяч прививок каждый день. Среди причин высокой летальности от ковида президент назвал то, что некоторые пациенты обращаются в момент, когда спасать их жизнь поздно.

"К сожалению, люди, особенно почтенного возраста, они обращаются в последний момент, они не умирают на улицах, как в некоторых государствах. Они иногда обращаются за день до смерти, когда они дома прошли период, когда им можно было помочь, или даже не обращаются", – отметил он.

Он добавил, что в статистику погибших от ковида попадают люди с другими заболеваниями, идет проверка, и говорят, что у них был ковид.

Президент также отметил, что доверяет обнародованной статистике по заболеваемости ковидом, но из-за человеческого фактора могут случаться некоторые ошибки.

Напомним, министерство здравоохранения прогнозирует, что к Новому году осенняя волна COVID-19 уйдет из Украины. Рабочая группа НАН, которая изучает развитие эпидемии коронавируса SARS-CoV-2 в Украине, прогнозирует постепенное угасание заболеваемости. В то же время Киевская школа экономики предупредила об угрозе следующей вспышки COVID-19 уже в январе.

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