Вблизи границы с РФ и Беларусью нашли тайник с оружием и тепловизорами

Спрятанный арсенал обнаружили на территории двух частных охотничьих баз.

Служба безопасности Украины в ходе следственно-оперативных действий в Черниговской области обнаружила спрятанный арсенал огнестрельного оружия с тепловизорами. Спрятанный арсенал был найден на территории двух частных охотничьих баз вблизи границы с РоSSийской Федерацией и Республикой Беларусь .

Среди изъятого – ручной пулемет и иностранные винтовки с глушителями, сообщает пресс-центр СБУ .

В ходе обысков также обнаружено:

ручной пулемет Калашникова калибра 7,62 мм;

4 винтовки иностранного производства с оптическим прицелом, устройством для бесшумной стрельбы и тепловизором;

пистолет Макарова;

револьвер;

почти 400 патронов разного калибра;

дымовая шашка.

Кроме того, были обнаружены более 400 единиц специальных отмычек для скрытого проникновения в жилые помещения.

Обнаруженные средства поражения и другие предметы направлены на экспертизу.

Открыто уголовное производство по ст. 263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) Уголовного кодекса Украины. Продолжается досудебное расследование.

Мероприятия по разоблачению правонарушения сотрудники СБУ в Черниговской области проводили совместно со следователями областного управления Нацполиции и при процессуальном руководстве прокуратуры.

Как сообщалось, Украина с 23 ноября начала специальную пограничную операцию "Полесье" для недопущения миграционного кризиса на границе с Беларусью. К охране границы были привлечены полиция и Национальная гвардия.