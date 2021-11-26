Вблизи границы с РФ и Беларусью нашли тайник с оружием и тепловизорами

Спрятанный арсенал обнаружили на территории двух частных охотничьих баз.

Служба безопасности Украины в ходе следственно-оперативных действий в Черниговской области обнаружила спрятанный арсенал огнестрельного оружия с тепловизорами. Спрятанный арсенал был найден на территории двух частных охотничьих баз вблизи границы с РоSSийской Федерацией и Республикой Беларусь.

Среди изъятого – ручной пулемет и иностранные винтовки с глушителями, сообщает пресс-центр СБУ.

В ходе обысков также обнаружено:

  • ручной пулемет Калашникова калибра 7,62 мм;
  • 4 винтовки иностранного производства с оптическим прицелом, устройством для бесшумной стрельбы и тепловизором;
  • пистолет Макарова;
  • револьвер;
  • почти 400 патронов разного калибра;
  • дымовая шашка.

Кроме того, были обнаружены более 400 единиц специальных отмычек для скрытого проникновения в жилые помещения.

Обнаруженные средства поражения и другие предметы направлены на экспертизу.

Открыто уголовное производство по ст. 263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) Уголовного кодекса Украины. Продолжается досудебное расследование.

Мероприятия по разоблачению правонарушения сотрудники СБУ в Черниговской области проводили совместно со следователями областного управления Нацполиции и при процессуальном руководстве прокуратуры.

Как сообщалось, Украина с 23 ноября начала специальную пограничную операцию "Полесье" для недопущения миграционного кризиса на границе с Беларусью. К охране границы были привлечены полиция и Национальная гвардия.

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