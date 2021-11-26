Вблизи границы с РФ и Беларусью нашли тайник с оружием и тепловизорами
Спрятанный арсенал обнаружили на территории двух частных охотничьих баз.
Служба безопасности Украины в ходе следственно-оперативных действий в Черниговской области обнаружила спрятанный арсенал огнестрельного оружия с тепловизорами. Спрятанный арсенал был найден на территории двух частных охотничьих баз вблизи границы с РоSSийской Федерацией и Республикой Беларусь.
Среди изъятого – ручной пулемет и иностранные винтовки с глушителями, сообщает пресс-центр СБУ.
В ходе обысков также обнаружено:
- ручной пулемет Калашникова калибра 7,62 мм;
- 4 винтовки иностранного производства с оптическим прицелом, устройством для бесшумной стрельбы и тепловизором;
- пистолет Макарова;
- револьвер;
- почти 400 патронов разного калибра;
- дымовая шашка.
Кроме того, были обнаружены более 400 единиц специальных отмычек для скрытого проникновения в жилые помещения.
Обнаруженные средства поражения и другие предметы направлены на экспертизу.
Открыто уголовное производство по ст. 263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) Уголовного кодекса Украины. Продолжается досудебное расследование.
Мероприятия по разоблачению правонарушения сотрудники СБУ в Черниговской области проводили совместно со следователями областного управления Нацполиции и при процессуальном руководстве прокуратуры.
Как сообщалось, Украина с 23 ноября начала специальную пограничную операцию "Полесье" для недопущения миграционного кризиса на границе с Беларусью. К охране границы были привлечены полиция и Национальная гвардия.