Зеленский считает, что у Порошенко было "биполярное расстройство" в вопросах назначения должностных лиц времен Януковича

"Одна риторика была - что против всех, кто работал при Януковиче, а другая – он прятал людей, то есть Бурбу в разведку, Демченко – оставить в АП".

Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал информацию о том, что нынешний первый заместитель секретаря СНБО Руслан Демченко якобы лоббировал в 2010 году Харьковские соглашения, согласно которым Украина продлила срок пребывания роSSийского Черноморского флота в Крыму.

Зеленский на пресс-конференции заявил, что Руслан Демченко уже после того, как во времена Януковича работал первым заместителем Министра иностранных дел, был советником президента Петра Порошенко.

"О Руслане Демченко – когда я стал президентом, у человека, которого вы постоянно поддерживаете – товарища Порошенко – у этого человека Руслан Демченко работал в Администрации президента. Он его якобы спрятал, у него такое биполярное раздвоение: одна риторика была, что против всех, кто работал при Януковиче, а другая - он прятал людей, то есть Бурбу в разведку, Демченко - оставить в АП. И сам с ним он проводил те или иные разговоры о "нормандских встречах" и минских соглашениях", - заявил президент.

Зеленский добавил, что в должности замминистра иностранных дел Демченко не мог подписывать никаких харьковских соглашений, а его причастность должны проверять правоохранители, и они этим занимаются.

"Кстати, господин Елисеев (представитель Украины при ЕС в 2010-2015, заместитель главы АП в 2015-2019. – Ред.) также был заместителем министра иностранных дел, а также господин Климкин (в 2010-2012 – заместитель главы МИД , при Порошенко стал министром). Все они после Харьковских соглашений работали именно там, во власти Петра Алексеевича, и я считаю, что ничего страшного, они выполняли свою работу, но господин Демченко даже не докладывал Верховной Раде (по Харьковским соглашениям). – Ред.). И голосовала тогда ВР, все депутаты, и все эти люди, которые сейчас поднимают на телеканалах, они все тоже голосовали за Харьковские соглашения", – отметил президент.

Напомним, 5 ноября "Схемы" обнародовали материал, согласно которому первый заместитель секретаря СНБО Руслан Демченко в 2010 году лоббировал "Харьковские соглашения". Журналисты нашли в архиве Верховной Рады стенограмму закрытого заседания парламентского комитета безопасности за 26 апреля 2010 года, члены которого определялись, рекомендовать ли депутатам ратифицировать "харьковские соглашения". Участником заседания был и Руслан Демченко, занимавший тогда должность заместителя министра иностранных дел Украины. Согласно стенограмме, Демченко убеждал депутатов поддержать рассмотрение законопроекта о ратификации соглашения в сессионном зале.

Среди аргументов Демченко были высокие цены на роSSийский природный газ для Украины.