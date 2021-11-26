Зеленский не собирается увольнять Ермака с должности главы Офиса президента

Президент считает нецелесообразным "терять мощного человека" только потому, что Ермак не нравится Петру Порошенко.

Президент Владимир Зеленский заявил, что не намерен увольнять руководителя Офиса президента Андрея Ермака.

Об этом глава государства сказал на пресс-марафоне "30 вопросов президенту Украины".

"Я считаю, что нецелесообразно терять мощного человека только потому, что господину Петру (пятому президенту, лидеру "Евросолидарности" Петру Порошенко – ред.) он не нравится", - цитирует Владимира Зеленского "Интерфакс-Украина".

По словам Зеленского, с Ермаком разговаривает "руководство различных государств, главы аппаратов разных президентов".

Он напомнил, что Ермак возвращал в Украину людей, незаконно содержавшихся в РоSSии.

"Он возвращал моряков, он занимался обменом, он действительно вместе с коллегами провел, я считаю, очень важные операции. Более 100 человек были возвращены после нашей нормандской встречи", - отметил Владимир Зеленский.

В обнародованном на прошлой неделе расследовании Bellingcat по срыву спецоперации по задержанию боевиков ЧВК "Вагнер", воевавших против Украины, отмечалось, что руководители спецоперации перенесли ее выполнение после разговора с Андреем Ермаком в Офисе президента.

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк заявил, что Ермак не мог сорвать спецоперацию по "вагнеровцам", поскольку не имеет контроля над разведкой.

На следующий день бывший начальник Главного управления разведки Министерства обороны Василий Бурба в эфире "Свободы слова Савика Шустера" заявил, что указание о переносе финального этапа операции по задержанию "вагнеровцев" он получил от главы Офиса президента Андрея Ермака.

После этого и.о. директора Государственного бюро расследований Алексей Сухачев заявил, что руководителя Офиса президента Андрея Ермака вызовут на допрос по делу "вагнеровцев". Он уточнил, что до сих пор никаких фактов и доказательств информации о возможной причастности Ермака к срыву операции следствие не получало.

Во время пресс-марафона президент Владимир Зеленский заявил, что экс-начальник ГУР Минобороны Василий "Бурба зарабатывал деньги на полученной информации", а также предлагал украсть формулу вакцины от ковида и сам слил в СМИ данные об операции "вагнеровцев".

24 ноября "Украинская правда" заявила, что 21 ноября, когда в Украине отмечали День Достоинства и Свободы, глава Офиса президента Андрей Ермак отпраздновал свое 50-летие в государственной резиденции в поселке Гута в Ивано-Франковской области. Для транспортировки гостей, согласно расследованию, привлекли вертолеты ГСЧС.

Комментируя расследование, министр внутренних дел Денис Монастырский заявил, что использование вертолетов ГСЧС для транспортировки должностных лиц является "обычной практикой".