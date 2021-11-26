Зеленский не решил, будет ли баллотироваться на второй срок

"Я не принял этого решения – решать будет общество".

Зеленский не решил, будет ли баллотироваться на второй срок
Фото: скрін відео

Президент Владимир Зеленский заявил, что решение о том, баллотироваться ли на второй срок, он еще не принял.

Об этом он сказал на пресс-конференции в пятницу.

"Я не принял этого решения – решать будет общество. Это решение не будет связано с форматом будущей коалиции, я не планирую себе в голове такую сложную стратегию. Это связано будет с поддержкой моей личности народом Украины. Не манипулятивными рейтингами, потому что они разные", - сказал Зеленский.

Индикатором этой поддержки, по словам президента, будет реакция на него людей на улице.

Кроме того, он добавил, что решение о втором сроке будет приниматься с учетом мнения его семьи. "Принимать это решение точно буду с семьей – у меня взрослые дети, потому что они все страдают из-за моей профессии", - сказал он.

"Во-вторых, есть много вызовов, о которых я сказал, что хочу закончить и сделать. Смогу сделать – молодец, подумаю. Не смогу – тогда вряд ли", – сказал он.

Напомним, несколько недель назад Зеленский рассказал, что дочь уговаривает его не идти на второй срок.

Во время избирательной кампании Владимир Зеленский заявлял, что идет только на один срок, за который изменит страну и передаст ее новому президенту.

Однако уже в 2020 году Зеленский заявил, что подумает о втором сроке, потому что одной каденции ему не хватит для реализации задуманного.

В марте 2021 года лидеры "Слуги народа" Александр Корниенко и Давид Арахамия сообщили, что партия будет просить Зеленского баллотироваться на второй срок.

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