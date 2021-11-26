Зеленский: Ахметов создает симбиоз Партии регионов и "Народного фронта"

"Эта война неправильная. Люди Партию регионов гнали, а НФ показал себя".

Зеленский: Ахметов создает симбиоз Партии регионов и "Народного фронта"
Фото: Макс Требухов

Президент Владимир Зеленский заявил, что бизнесмен Ринат Ахметов пытается скупать депутатов Верховной Рады, чтобы создать симбиоз Партии регионов и "Народного фронта".

Об этом он сказал на пресс-конференции в пятницу.

"Партии у Рината Ахметова нет, и у Яценюка с Аваковым нет. А создавать из депутатов других партий, за которых голосовали люди... Они же голосовали именно за этих [депутатов], не за Партию регионов или "Народный фронт". Люди Партию регионов гнали, а "Народный фронт" показал себя за пять лет – нельзя образовать симбиоз Партии регионов и "Народного фронта" из депутатов других партий, используя ресурс – финансовый и медийный", – заявил президент.

"Эта война неправильна, потому что выглядит такой бизнесмен как... Помните, когда открывали Новый мир, европейцы обменивали золото на бусы. Сейчас происходит то же самое. Стоит человек и меняет на золото какие-то бусы", - сказал Зеленский.

Напомним, что перед этим президент Зеленский заявил, что у украинской разведки есть информация о подготовке в Украине государственного переворота с участием Рината Ахметова. Он сказал, что Ахметова в эту попытку вовлекает его окружение, и предупредил, что это будет большой ошибкой.

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