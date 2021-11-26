Зеленский: "Бурба зарабатывал деньги на полученной информации"

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что бывший руководитель Главного управления разведки Минобороны Василий Бурба "зарабатывал деньги" на полученной информации.

По словам Зеленского на пресс-конференции, Бурба также во время разгона Майдана руководил направлением блокировки транспорта. Тогда он занимал должность в СБУ .

"Когда я пришел, я хотел его уволить, потому что разведчики не очень хорошо о нем говорили. Он руководил блокировкой транспорта на Майдане, когда разгонялся Майдан, он управлял транспортом, когда был в СБУ . Он этим занимался, но Петр Алексеевич решил его сохранить. Поставил его руководителем разведки Украины. Он не разведчик, он СБУшник, он лично разведопераций не выполнял", – заявил он.

Зеленский также сказал, что дом Бурбы расположен по-соседству с его временной резиденцией. И главный разведчик отремонтировал его за 11 млн.

"Он бизнесмен, но это разведка, это ведь не Бесарабка. Всем известно, что он занимался таким бизнесом: он получал ту или иную информацию, и на этой информации зарабатывал деньги. Такой руководитель разведки меня не устраивал", – заявил он.

Относительно самой спецоперации по "вагнеровцам" президент сказал, что состоялись еженедельные совещания со всеми разведками, в том числе и с пограничной, затем все данные анализировались и делались выводы.

Напомним, экс-начальник ГУР Минобороны Василий Бурба в эфире программы "Свобода слова с Савиком Шустером", посвященном расследованию, заявил, что указание о переносе финального этапа операции по задержанию "вагнеровцев" он получил от главы Офиса президента Андрея Ермака, но это якобы указание самого президента.