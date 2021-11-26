Зеленский: "Бурба зарабатывал деньги на полученной информации"
Президент рассказал детали об экс-руководителе ГУР Минобороны, который отвечал за операцию "вагнеровцев".
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что бывший руководитель Главного управления разведки Минобороны Василий Бурба "зарабатывал деньги" на полученной информации.
По словам Зеленского на пресс-конференции, Бурба также во время разгона Майдана руководил направлением блокировки транспорта. Тогда он занимал должность в СБУ.
"Когда я пришел, я хотел его уволить, потому что разведчики не очень хорошо о нем говорили. Он руководил блокировкой транспорта на Майдане, когда разгонялся Майдан, он управлял транспортом, когда был в СБУ. Он этим занимался, но Петр Алексеевич решил его сохранить. Поставил его руководителем разведки Украины. Он не разведчик, он СБУшник, он лично разведопераций не выполнял", – заявил он.
Зеленский также сказал, что дом Бурбы расположен по-соседству с его временной резиденцией. И главный разведчик отремонтировал его за 11 млн.
"Он бизнесмен, но это разведка, это ведь не Бесарабка. Всем известно, что он занимался таким бизнесом: он получал ту или иную информацию, и на этой информации зарабатывал деньги. Такой руководитель разведки меня не устраивал", – заявил он.
Относительно самой спецоперации по "вагнеровцам" президент сказал, что состоялись еженедельные совещания со всеми разведками, в том числе и с пограничной, затем все данные анализировались и делались выводы.
Напомним, экс-начальник ГУР Минобороны Василий Бурба в эфире программы "Свобода слова с Савиком Шустером", посвященном расследованию, заявил, что указание о переносе финального этапа операции по задержанию "вагнеровцев" он получил от главы Офиса президента Андрея Ермака, но это якобы указание самого президента.