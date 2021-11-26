Зеленский заявил, что окружение Ахметова вовлекает его в государственный переворот

"Я не Янукович, бежать я никуда не буду".

Президент Владимир Зеленский заявил, что у украинской разведки есть информация о подготовке в Украине государственного переворота с участием Рината Ахметова.

Об этом он сказал на пресс-конференции в пятницу, отвечая на вопрос об угрозе войны в Украине.

"[Разведки] уже фиксируют две вещи. [Первая] - может быть большая эскалация со стороны РоSSии. И есть большие вызовы внутри государства, которые уже фиксируют разведки. Например, получил я информацию, что 1 числа будет государственный переворот. У нас есть даже звуковая информация, где представители Украины с представителями РоSSии обсуждают участие Рината Ахметова в государственном перевороте. Что будут привлечены миллиард долларов. Я считаю, что это операция - его вовлекают в войну против государства Украины", - заявил Зеленский.

В разговорах, перехваченных разведкой, говорится, что украинское общество якобы готово к новой революции, а "Ринат Ахметов готов включиться в вопрос государственного переворота - смены действующего президента".

"К сожалению, это будет его большая ошибка. Потому что нельзя воевать против своего народа и президента, избранного народом Украины", - сказал он.

Зеленский подчеркнул, что не владеет информацией, знает ли сам Ахметов об этом.

"Я не Янукович, бежать я никуда не буду. И не Порошенко - на бульдозер вылезать тоже не буду. Буду в эти дни ждать всех, кто собирается, буду работать на Банковой. Считаю, что его окружение втягивает его в эту войну", - сказал он. Зеленский.

Напомним, что в начале этой недели представители "Слуги народа" объявили бойкот телеканалам Ахметова за превращение в пропагандистские рупоры, начавшие отстаивать корпоративные интересы.

В сентябре 2021 года Верховная Рада приняла законопроект об олигархах, под действие которого уже в мае может попасть Ахметов.