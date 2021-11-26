Зеленский: правоохранители провели "тысячи мелких посадок", но люди этого не видят

"Таких медийных посадок люди много не видят, тем не менее они происходят".

Президент Украины Владимир Зеленский считает, что вывод в прибыль "Укрзализныци", портов и аэропорта "Борисполь" являются признаками деолигархизации.

Об этом он сообщил на пресс-конференции 26 ноября. Президент отметил, что ранее в Украине олигархи и связанные с ними люди "протягивали свои щупальца" во все сферы.

"Банковская реформа, реформа инфраструктуры, признанная всеми, не только в Украине, она самая крупная и удачная за 50 лет. Это большой прогресс, мы измеряем успехи по строительству страны в тысячах километров дорог. Важно, что мы запустили нашего государственного перевозчика, прибыльной стала Укрзализниця - это также вопрос деолигархизации. "Борисполь" прибыльный, порты стали прибыльными - это деолигархизация", - отметил он.

Относительно судебной реформы Зеленский отметил, что деолигархизация здесь только началась.

"Здесь нет ничего личного, я к большому бизнесу отношусь с уважением и к рабочим местам. Но очень важно, чтобы крупный бизнес не был олигархатом и влиял на медиа и политиков. Мне кажется, что мы должны заниматься главными вещами, стратегическими вещами. Мы начали судебную реформу, ее никто не начинал. Это большая борьба с судьями, мы начали очищение судов.Мы назначили двух новых судей в Конституционный суд Украины. Посадками занимаются правоохранительные органы. Там, где я вижу измену на высшем уровне, по ситуации с Медведчуком, по контрабандистам, вы видите решение на уровне Совета нацбезопасности и обороны, затем подтверждается в судебных делах", – отметил он.

Президент добавил, что правоохранители ему сообщают о "тысячах посадок".

"Они мелкие, люди этого не видят, люди не видят ежедневную работу правоохранительных органов, потому что это люди немедийные. Таких медийных посадок люди много не видят, тем не менее они происходят", - добавил Владимир Зеленский.

Напомним, что нардеп от ОПЗЖ Виктор Медведчук находится под домашним арестом. Он подозревается в государственной измене и покушении на разграбление национальных ценностей.