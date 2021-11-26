В Минздраве формируют группу для расследования смертей от ковида у привитых пациентов

Известны случаи, когда люди за взятку договаривались в прививочных пунктах об отметке о вакцинации без ее проведения.

Министерство здравоохранения формирует отдельную рабочую группу для расследования смертельных случаев, к которым привел коронавирус у полностью вакцинированных людей. Об этом в интервью "Интерфакс-Украина" рассказал главный санитарный врач Игорь Кузин.

Он рассказал, что известно о случаях, когда люди дают взятки в пунктах вакцинации за внесение фейковой записи в систему e-health без прививки.

"Такие случаи есть, и с этим достаточно тяжело работать, потому что приходится иметь дело с неэтичным поведением. Но такие случаи все равно со временем получают огласку. Например, человек с такой фейковой вакциной попадает в больницу, где и выясняется, вакцинирован он или нет. Сейчас на уровне Минздрава формируется отдельная рабочая группа, которая будет расследовать смертельные случаи от COVID-19 среди пациентов, у которых есть полный курс вакцинации. Обычно человек, который попадает в больницу, рано или поздно признается, была ли настоящей его вакцинация", – отметил он.

Кузин добавил, что иногда люди с поддельными записями о прививках обращаются с просьбой вакцинировать их по-настоящему. В этом случае он может получить вакцину только тогда, когда даст показания Нацполиции.

Напомним, согласно статистике Минздрава, около 90% госпитализированных с ковидом в Украине не были полностью вакцинированы. Врачи призывают прививаться всех, в том числе и людей, подделавших данные о вакцинации. В МВД рассказали, что украинцы, заказавшие поддельный сертификат о вакцинации от коронавируса, но не использовавшие его, не будут нести ответственность.

В настоящее время за подделку ковид-сертификатов предусмотрена административная ответственность, но Рада уже приняла законопроект о криминализации в первом чтении. После поддержки документа в целом и подписания его президентом, за использование лицом заведомо подложных документов, подтверждающих проведение профилактических прививок против особо опасных инфекционных болезней, будет наступать ответственность в виде штрафа от 17 тысяч до 34 тысяч гривен или ограничение свободы сроком до двух лет.