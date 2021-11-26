В Беларуси задержан фрилансер "Радио Свобода"

В столице Беларуси Минске в четверг, 25 ноября, был задержан фрилансер белорусской службы "Радио Свобода" Андрей Кузнечик.

Его жена Олеся Рак рассказала, что около 17:00 он уехал на велосипеде на прогулку, а она с двумя детьми осталась дома. Вскоре вернулся с четырьмя мужчинами в штатском, сообщает белорусская служба "Радио Свобода".

"Один, который, вероятно, был главным, представился Иваном. Кто они и откуда, мужчины не сообщили. Мне сказали уйти в другую комнату и заниматься детьми, не мешать. Обыск был достаточно "интеллигентный" – мои вещи и вещи детей не трогали. Забрали всю технику и телефон Андрея, мой мобильный телефон, мой планшет, деньги. Андрею приказали одеваться и идти за ними. Из вещей ничего не разрешили взять с собой, только запасные штаны, - рассказала жена журналиста.

На каком основании задержали ее мужа, она не знает.

Напомним, что в июне 2020 года в Минске был задержан Игорь Лосик, известный блогер и внештатный консультант "Радио Свобода" по вопросам новых медиа. С тех пор он находится за решеткой. Лосик – обвиняемый в одном деле вместе с блогером и претендентом в кандидаты на пост президента Беларуси Сергеем Тихановским, политиком Николаем Статкевичем, блогером Владимиром Цыгановичем (MozgON), а также членами команды ютуб-канала Тихановского "Страна для жизни".