Лукашенко – мигрантам: "Кто хочет домой, поможем. Кто хочет на Запад – ловить не будем"

"Мы не будем задерживать, связывать руки, грузить в самолеты и возвращать на родину".

Александр Лукашенко в пятницу, 26 ноября, приехал в лагерь мигрантов возле польского КПП "Кузьница".

Во время выступления перед его жителями, которое транслировалось в эфире местного телевидения, он заявил, что Беларусь "не может устроить войну, чтобы пробить коридор в Германию", но и не будет мешать тем, кто продолжит попытки перейти границу.

По его словам, во время разговора с канцлером Германии Ангелой Меркель он пообещал содействовать возвращению мигрантов на родину, но не будет делать это насильно.

"Таких желающих, которые решили вернуться – кто в Сирию, кто в Ирак – мы эвакуировали около тысячи человек. Но я хочу, чтобы вы знали: мы не будем вас задерживать, связывать руки, грузить в самолеты и возвращать на родину, если вы этого не захотите. Если вы решите идти в западном направлении – это ваша воля. Пройдете – идите", - сказал Лукашенко.

Он заявил, что в Беларуси находится около 4-5 тысяч мигрантов из Сирии, Ирака и других стран, но это "очень приблизительная цифра". Где-то две тысячи человек, по оценке Лукашенко, находятся в этом лагере возле "Кузьницы".

"Кто хочет поехать домой, поможем это сделать, но заставлять не будем. Кто хочет двигаться в западном направлении – это тоже ваше право. Мы не будем вас ловить и удерживать за колючей проволокой", - заявил Лукашенко.

Он добавил, что большинство этих людей хотят в Германию к своим родным, и, по его мнению, для такой большой страны это была бы небольшая нагрузка. "Но блокируют это все поляки", – заявил Лукашенко.

Напомним, 25 ноября президент Европейского совета Шарль Мишель заявил, что благодаря слаженным и четким действиям европейских лидеров удалось практически остановить поток мигрантов в Беларусь . Его заявление последовало после того, как представители 27 стран ЕС утвердили расширение санкций против Беларуси.

Он заявил, что Беларусь помогла Ираку организовать рейсы для возвращения домой нескольких сотен иракцев, но пока слишком рано делать выводы, идет ли речь о настоящем изменении позиции белорусских властей.