СМИ установили полигон, где начались учения оккупационных войск ОРДЛО

Маневры проходят под наблюдением комиссии Вооруженных сил РФ.

Издание "Донбасс.Реалии" установило, что учения оккупационных войск ОРДЛО, о которых в начале недели сообщила украинская разведка, проходят на полигоне возле города Чистяково (бывший Торез).

Боевики не называют место и не публикуют никаких видео с этих учений, но издание с помощью нескольких доступных фотографий идентифицировало место их проведения. Это полигон и база хранения техники между селом Терново и Чистяковым на неподконтрольной части Донбасса.

Фото: radiosvoboda.org

Напомним, Главное управление разведки сообщило, что в понедельник, 22 ноября, в соединениях и частях первого (Донецк) и второго (Луганск) армейских корпусов РФ начались масштабные командно-штабные учения с привлечением мобилизационного резерва, подразделений "силовых структур" и оккупационных администраций. Контроль за проведением учений осуществляется комплексной комиссией 8 общевойсковой армии Южного военного округа Вооруженных сил РФ.

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