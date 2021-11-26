СМИ установили полигон, где начались учения оккупационных войск ОРДЛО

Издание "Донбасс.Реалии" установило, что учения оккупационных войск ОРДЛО, о которых в начале недели сообщила украинская разведка, проходят на полигоне возле города Чистяково (бывший Торез).

Боевики не называют место и не публикуют никаких видео с этих учений, но издание с помощью нескольких доступных фотографий идентифицировало место их проведения. Это полигон и база хранения техники между селом Терново и Чистяковым на неподконтрольной части Донбасса.

Фото: radiosvoboda.org