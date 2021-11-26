Кабмин назначил главу Госстата на второй пятилетний срок

Игоря Вернера в 2016 году впервые назначило правительство Гройсмана.

Кабмин назначил главу Госстата на второй пятилетний срок
Фото: facebook.com / Державна служба статистики

Кабинет министров решил оставить главу Государственной службы статистики Игоря Вернера на второй пятилетний срок.

Об этом говорится в распоряжении №1504 от 25 ноября.

"Назначить повторно Вернера Игоря Евгеньевича Главой Государственной службы статистики Украины с 10 декабря 2021 г. сроком на пять лет с оплатой труда в соответствии с законодательством", - сказано в нем.

51-летний Вернер возглавляет Госстат с 2016 года, когда его назначило правительство Владимира Гройсмана.

Вернер – бывший военный. Он окончил Харьковское высшее военное командно инженерное училище ракетных войск и Национальную академию обороны и до 2009 года служил в Вооруженных силах Украины.

Затем он перешел на работу в Госстат, где через семь лет дослужился до должности главы ведомства.

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