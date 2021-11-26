Чаус пришел в бронежилете на первое судебное заседание в ВАКС

Бывший судья обвиняется во взяточничестве.

Бывший судья Днепровского райсуда Киева Николай Чаус пришел в бронежилете на подготовительное судебное заседание по делу о получении им взятки.

Фотографии Чауса в суде опубликовало издание "Судовий репортер".

Фото: sudreporter.org

Дело о взятке Чауса рассматривает коллегия судей Высшего антикоррупционного суда во главе с судьей Евгением Круком. Его будут судить по ч.4 ст.368 Уголовного кодекса – взяточничество.

Судью Чауса разоблачили на получении 150 тыс. долларов взятки в августе 2016 года.

Деньги он якобы получил за условный срок для 74-летней пенсионерки, торговавшей димедролом и другими наркотическими веществами. Пенсионерке угрожало 10-12 лет лишения свободы по статьям о незаконной покупке, хранении и сбыте наркотиков. Но Чаус применил статью 69 Уголовного кодекса, предусматривающую более мягкое наказание, и дал ей пять лет условно.

Полученные деньги судья Чаус засунул в стеклянные банки, одну из которых успел закопать.

Верховная Рада дала согласие на его задержание и привлечение к уголовной ответственности, но, воспользовавшись судейским правовым иммунитетом, подозреваемый судья бежал за границу.

До апреля 2021 года Чаус находился в Молдове, когда его похитили неизвестные в Кишиневе.

30 июля Чаус в одних трусах нашелся в одном из сел Винницкой области, откуда его увезли в Киев сотрудники СБУ. Он находится под их охраной.

4 августа Высший антикоррупционный суд избрал экс-судье меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста, а также обязал сдать загранпаспорта и носить электронное средство контроля (браслет).

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