Президент Кыргызстана заявил об угрозе вооруженного переворота в стране

Основных зачинщиков задержат после выборов, которые состоятся в воскресенье.

Президент Кыргызстана заявил об угрозе вооруженного переворота в стране
Фото: president.kg

Президент Кыргызстана Садыр Жапаров заявил, что в стране планируется вооруженный переворот.

В интервью изданию aryba.kg он сообщил, что мятежников задержат после парламентских выборов, которые состоятся в эти выходные.

"Есть определенные политики, которые планируют устроить вооруженный переворот. Мы знаем каждого из них. Доказательства собраны. После выборов по ним предпримем серьезные меры. Сейчас не можем, потому что сторонники этих политиков начнут кричать, что это связано с выборами", - заявил он.

Агентство АКІpress в свою очередь со ссылкой на Государственный комитет национальной безопасности Кыргызстана сообщило, что уже возбуждено уголовное дело по статье "Пподготовка к насильственному захвату власти".

Среди вероятных мятежников - депутаты Жогорку Кенеш (парламента Кыргызстана) и бывшие высокопоставленные должностные лица.

По версии следствия, после объявления результатов выборов в Жогорку Кенеш в Бишкеке должны были пройти массовые акции протеста, которые переросли бы в столкновения с силовиками. Это якобы могли бы использовать для попытки захвата власти. Для организации беспорядков уже якобы подобрали тысячу молодых людей.

В пятницу, 26 ноября, следователи ГКНБ провели обыск в домах вероятных фигурантов дела и обнаружили доказательства подготовки мятежа, в том числе оружие, боеприпасы и наркотики. Задержаны 15 человек.

Фото: ГКНБ

Напомним, что выборы в Жогорку Кенеш назначены на 28 ноября. 54 депутата парламента в Кыргызстане избираются по пропорциональной системе (по открытым спискам кандидатов политических партий) по единому избирательному округу, 36 депутатов – по мажоритарной системе в одномандатных избирательных округах.

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
В Нидерландах арестовали 30 участников митинга против карантинных ограниченийВ Нидерландах арестовали 30 участников митинга против карантинных ограничений
В Вене протесты против новых антиковидных ограничений переросли в стычкиВ Вене протесты против новых антиковидных ограничений переросли в стычки
Украина хочет продлить транзитный контракт с "Газпромом" на 15 летУкраина хочет продлить транзитный контракт с "Газпромом" на 15 лет
Спикер фюрера РФ заявил, что США должны прекратить "накачивать Украину оружием"Спикер фюрера РФ заявил, что США должны прекратить "накачивать Украину оружием"
В Совбезе фюрера РФ заявили об угрозе "украинских провокаций" в оккупированном КрымуВ Совбезе фюрера РФ заявили об угрозе "украинских провокаций" в оккупированном Крыму
Блок рекламы


Похожие новости
Президент Европейского совета проинформировал Зеленского о результатах разговора с фюрером РФПрезидент Европейского совета проинформировал Зеленского о результатах разговора с фюрером РФ
Журналисты сообщили, что Ермак праздновал юбилей на госдаче в Карпатах. В Офисе президента возразилиЖурналисты сообщили, что Ермак праздновал юбилей на госдаче в Карпатах. В Офисе президента возразили
АМУ заявила о нарушении меморандума: из-за отказа «Нафтогаза» увеличивать объемы льготного газа громады несут убыткиАМУ заявила о нарушении меморандума: из-за отказа «Нафтогаза» увеличивать объемы льготного газа громады несут убытки
В президентском рейтинге лидируют Зеленский и Порошенко, - Центр РазумковаВ президентском рейтинге лидируют Зеленский и Порошенко, - Центр Разумкова
Зарплата Зеленского и Офиса ПрезидентаЗарплата Зеленского и Офиса Президента
Зеленский назначил бывшего гендиректора "Запорожстали" замглавы Офиса президентаЗеленский назначил бывшего гендиректора "Запорожстали" замглавы Офиса президента
Австрия закрывается для туристов. В стране национальный локдаунАвстрия закрывается для туристов. В стране национальный локдаун
Экс-президенту Армении Саргсяну выдвинули обвинения в коррупцииЭкс-президенту Армении Саргсяну выдвинули обвинения в коррупции
Министр финансов обсудил с новоназначенным вице-президентом ЕБРР дальнейшее сотрудничествоМинистр финансов обсудил с новоназначенным вице-президентом ЕБРР дальнейшее сотрудничество
РоSSийский адмирал заявил, что "Курск" затонул после столкновения с подлодкой НАТОРоSSийский адмирал заявил, что "Курск" затонул после столкновения с подлодкой НАТО
Последние новости
Подгружаем последние новости