Президент Кыргызстана заявил об угрозе вооруженного переворота в стране

Президент Кыргызстана Садыр Жапаров заявил, что в стране планируется вооруженный переворот.

В интервью изданию aryba.kg он сообщил, что мятежников задержат после парламентских выборов, которые состоятся в эти выходные.

"Есть определенные политики, которые планируют устроить вооруженный переворот. Мы знаем каждого из них. Доказательства собраны. После выборов по ним предпримем серьезные меры. Сейчас не можем, потому что сторонники этих политиков начнут кричать, что это связано с выборами", - заявил он.

Агентство АКІpress в свою очередь со ссылкой на Государственный комитет национальной безопасности Кыргызстана сообщило, что уже возбуждено уголовное дело по статье "Пподготовка к насильственному захвату власти".

Среди вероятных мятежников - депутаты Жогорку Кенеш (парламента Кыргызстана) и бывшие высокопоставленные должностные лица.

По версии следствия, после объявления результатов выборов в Жогорку Кенеш в Бишкеке должны были пройти массовые акции протеста, которые переросли бы в столкновения с силовиками. Это якобы могли бы использовать для попытки захвата власти. Для организации беспорядков уже якобы подобрали тысячу молодых людей.

В пятницу, 26 ноября, следователи ГКНБ провели обыск в домах вероятных фигурантов дела и обнаружили доказательства подготовки мятежа, в том числе оружие, боеприпасы и наркотики. Задержаны 15 человек.

Фото: ГКНБ

Напомним, что выборы в Жогорку Кенеш назначены на 28 ноября. 54 депутата парламента в Кыргызстане избираются по пропорциональной системе (по открытым спискам кандидатов политических партий) по единому избирательному округу, 36 депутатов – по мажоритарной системе в одномандатных избирательных округах.