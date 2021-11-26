Ермака вызовут на допрос по делу "вагнеровцев"

ГБР хочет пообщаться с главой Офиса президента.

?Ермака вызовут на допрос по делу "вагнеровцев"
Фото: пресслужба президента

И.о. директора Государственного бюро расследований Алексей Сухачев заявил, что руководителя Офиса президента Андрея Ермака вызовут на допрос по делу "вагнеровцев".

"Мы в своей работе руководствуемся фактами и доказательствами. На сегодняшний день никакого факта и доказательства информации [о возможной причастности Ермака к срыву операции] следствие не получало. На днях мы будем вызывать господина Ермака на допрос. Почему мы не делаем это сегодня? Потому что мы ожидаем определенную информацию от наших коллег из правоохранительных органов в ближайшие дни. Будем приглашать на допрос господина Ермака, о чем сообщит, я думаю, общественности он лично и мы, если будет такой запрос", - сказал Сухачев вечером 25 ноября в эфире "1+1".

Он добавил, что при необходимости следователь может вызвать на допрос даже президента Владимира Зеленского.

Напомним, что 29 июля 2020 года под Минском были задержаны 33 наемника частной военной компании Вагнера. Украина просила Беларусь выдать 28 задержанных в связи с их причастностью к "ДНР" и "ЛНР", но Лукашенко решил отпустить "вагнеровцев" в РоSSию.

Оппозиция в Верховной Раде долгое время требовала создать временную следственную комиссию для установления причин, почему "вагнеровцы" не долетели до Украины, но правящее большинство отказывалось это сделать. В мае 2021 года была создана ВСК с более широкими задачами, одной из которых является задержание "вагнеровцев".

Комиссия установила, что украинская разведка действительно планировала задержать "вагнеровцев", но операция сорвалась после того, как ее отложили с 25 июля на 30 июля 2020 года. Кто принял это решение, ВСК установить не смогла. Президент Владимир Зеленский этого не делал, а у главы Офиса президента Андрея Ермака нет соответствующих полномочий.

На прошлой неделе вышло расследование Bellingcat о деле "вагнеровцев", но расследователям также не удалось узнать, как именно белорусские спецслужбы узнали о приезде наемников.

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