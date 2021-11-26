Минэкономики вернуло должность руководителю ЭКА, которого перед отставкой уволил Любченко

В начале ноября его уволили за "неудовлетворительную деятельность компании".

Минэкономики вернуло должность руководителю ЭКА, которого перед отставкой уволил Любченко
Олексій Любченко
Фото: facebook.com/TaxUkraine

Министерство экономики вернуло Руслана Гашева на должность руководителя акционерного общества "Экспортно-кредитное агентство", которого в начале ноября перед отставкой уволил министр экономики Алексей Любченко.

Об этом сообщается в системе раскрытия информации SMIDA.

"Приказом Министерства экономики Украины №55-п от 24.11.2021 г. назначен Гашев Руслан Игоревич исполняющим обязанности главы правления частного акционерного общества "Экспортно - кредитное агентство" с 24.11.2021 года", - говорится в сообщении.

Напомним, что АО "ЭКА" было создано в 2018 году для содействия экспансии украинских товаров и услуг.

В последний год его руководителем был Руслан Гашев (с 03.11.2020 – и.о. главы правления, с 04.03.2021 – глава правления). В начале ноября его уволили за "неудовлетворительную деятельность компании".

Восстановление Гашева произошло после назначения первого вице-премьера – министра экономики Юлии Свириденко, заменившей на этом посту Алексея Любченко.

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
В Нидерландах арестовали 30 участников митинга против карантинных ограниченийВ Нидерландах арестовали 30 участников митинга против карантинных ограничений
В Вене протесты против новых антиковидных ограничений переросли в стычкиВ Вене протесты против новых антиковидных ограничений переросли в стычки
Украина хочет продлить транзитный контракт с "Газпромом" на 15 летУкраина хочет продлить транзитный контракт с "Газпромом" на 15 лет
Спикер фюрера РФ заявил, что США должны прекратить "накачивать Украину оружием"Спикер фюрера РФ заявил, что США должны прекратить "накачивать Украину оружием"
В Совбезе фюрера РФ заявили об угрозе "украинских провокаций" в оккупированном КрымуВ Совбезе фюрера РФ заявили об угрозе "украинских провокаций" в оккупированном Крыму
Блок рекламы


Похожие новости
Интерпол возглавил представитель ОАЭ, которого связывают с пытками политзаключенных
Кабмин уволил руководителя налоговой службыКабмин уволил руководителя налоговой службы
Порошенко призвал общество консолидироваться перед угрозой со стороны РоSSииПорошенко призвал общество консолидироваться перед угрозой со стороны РоSSии
"Батькивщина" передала в МВД заявление о срыве подготовки отопительного сезона"Батькивщина" передала в МВД заявление о срыве подготовки отопительного сезона
Арестович: Бурба начал операцию по "вагнеровцам" без согласования с Зеленским, а разведчиков уволили из-за перерасхода средствАрестович: Бурба начал операцию по "вагнеровцам" без согласования с Зеленским, а разведчиков уволили из-за перерасхода средств
Байден временно передаст президентские полномочия ГаррисБайден временно передаст президентские полномочия Гаррис
Зеленский уволил Полоскова и назначил и.о. главы Закарпатской ОГАЗеленский уволил Полоскова и назначил и.о. главы Закарпатской ОГА
НАБУ передало в суд уголовное дело против ЧаусаНАБУ передало в суд уголовное дело против Чауса
Герус: директора "ГарПока" уволили из-за подозрений в ценовых сговорахГерус: директора "ГарПока" уволили из-за подозрений в ценовых сговорах
Корниенко предложил кандидатуру Шуляк на должность главы партии "Слуга народа"Корниенко предложил кандидатуру Шуляк на должность главы партии "Слуга народа"
Последние новости
Подгружаем последние новости