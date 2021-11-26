Минэкономики вернуло должность руководителю ЭКА, которого перед отставкой уволил Любченко

В начале ноября его уволили за "неудовлетворительную деятельность компании".

Министерство экономики вернуло Руслана Гашева на должность руководителя акционерного общества "Экспортно-кредитное агентство", которого в начале ноября перед отставкой уволил министр экономики Алексей Любченко.

Об этом сообщается в системе раскрытия информации SMIDA.

"Приказом Министерства экономики Украины №55-п от 24.11.2021 г. назначен Гашев Руслан Игоревич исполняющим обязанности главы правления частного акционерного общества "Экспортно - кредитное агентство" с 24.11.2021 года", - говорится в сообщении.

Напомним, что АО "ЭКА" было создано в 2018 году для содействия экспансии украинских товаров и услуг.

В последний год его руководителем был Руслан Гашев (с 03.11.2020 – и.о. главы правления, с 04.03.2021 – глава правления). В начале ноября его уволили за "неудовлетворительную деятельность компании".

Восстановление Гашева произошло после назначения первого вице-премьера – министра экономики Юлии Свириденко, заменившей на этом посту Алексея Любченко.