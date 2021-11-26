В СНБО пока не видят угрозы нового вторжения роSSийских войск в Украину

"Мы на сегодняшний день не видим тех угроз, которые говорит Буданов, на 15 января".

В CНБО на сегодняшний день не видят угроз широкомасштабного вторжения роSSийских войск в Украину, хотя не исключают изменения ситуации.

Об этом секретарь СНБО Украины Алексей Данилов заявил в эфире программы "Право на власть".

"Мы все анализируем, систематизируем. Для нас нет никакой новости, и я могу повторить то, что говорил в прошлый раз. Мы на сегодняшний день не видим тех угроз, которые говорит господин Буданов (начальник Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилл Буданов – ред.). ) на 15 января (возможная дата вторжения ВС РФ в Украину – ред.)", - сказал Данилов.

Он убежден, что президент РФ Владимир Путин не снимает с повестки дня вопрос уничтожения Украины, и этот вопрос возник "не сегодня, не вчера, это вопрос, который стоит с 2008 года".

Секретарь СНБО отметил, что пока невозможно однозначно ответить, начнет ли РоSSия открытое вторжение, однако Украина, по его словам, готова дать отпор.

Напомним, на прошлой неделе Кирилл Буданов заявил о том, что РоSSия накопила около 92 000 военных вблизи границ Украины и может готовить наступление на январь-февраль. Кремль традиционно говорит, что перемещение его войск в пределах границ не должно волновать другие страны, а также обвиняет Украину и США в провоцировании.

22 ноября секретарь СНБО Алексей Данилов по итогам визита в Канаду сообщил, что государства-партнеры Украины заверили о помощи в случае нового наступления РоSSии.

Между тем, страны-партнеры Украины предупреждают РоSSию об ответственности в случае нового наступления. Штаты рассматривают как средство ответа новые санкции против Росии, включая ее президента Владимира Путина и газопровод "Северный поток-2", на ввод в эксплуатацию которого рассчитывает Кремль.