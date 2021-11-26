Президент Европейского совета проинформировал Зеленского о результатах разговора с фюрером РФ
"Одним из этих результатов является убеждение, что деэскалации ситуации могли бы помочь контакты между украинской и роSSийской сторонами с участием ЕС".
Президент Украины Владимир Зеленский в четверг, 25 ноября, провел телефонный разговор с президентом Европейского совета Шарлем Мишелем.
Как сообщает пресс-служба главы государства, стороны обсудили развитие ситуации с безопасностью на востоке Украины из-за концентрации роSSийских вооруженных сил вдоль границ.
"Президент Европейского совета сообщил о результатах своего вчерашнего разговора с президентом РФ Владимиром Путиным. Одним из этих результатов является убеждение, что деэскалации ситуации могли бы помочь контакты между украинской и роSSийской сторонами с участием ЕС", - говорится в сообщении.
Со своей стороны Зеленский проинформировал Мишеля об усилиях Украины, направленных на мирное урегулирование конфликта.
Стороны договорились и дальше координировать свои позиции относительно путей урегулирования конфликта.
Собеседники также обсудили подготовку запланированного на 15 декабря саммита Восточного партнерства. Зеленский отметил, что эта мера должна быть результативной с точки зрения учета интересов Украины и "Ассоциированного трио".
Напомним, президент Владимир Зеленский ранее также провел телефонный разговор с канцлером Германии Ангелой Меркель.