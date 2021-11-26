Президент Европейского совета проинформировал Зеленского о результатах разговора с фюрером РФ

"Одним из этих результатов является убеждение, что деэскалации ситуации могли бы помочь контакты между украинской и роSSийской сторонами с участием ЕС".

Президент Европейского совета проинформировал Зеленского о результатах разговора с Путиным
Фото: president.gov.ua

Президент Украины Владимир Зеленский в четверг, 25 ноября, провел телефонный разговор с президентом Европейского совета Шарлем Мишелем.

Как сообщает пресс-служба главы государства, стороны обсудили развитие ситуации с безопасностью на востоке Украины из-за концентрации роSSийских вооруженных сил вдоль границ.

"Президент Европейского совета сообщил о результатах своего вчерашнего разговора с президентом РФ Владимиром Путиным. Одним из этих результатов является убеждение, что деэскалации ситуации могли бы помочь контакты между украинской и роSSийской сторонами с участием ЕС", - говорится в сообщении.

Со своей стороны Зеленский проинформировал Мишеля об усилиях Украины, направленных на мирное урегулирование конфликта.

Стороны договорились и дальше координировать свои позиции относительно путей урегулирования конфликта.

Собеседники также обсудили подготовку запланированного на 15 декабря саммита Восточного партнерства. Зеленский отметил, что эта мера должна быть результативной с точки зрения учета интересов Украины и "Ассоциированного трио".

Напомним, президент Владимир Зеленский ранее также провел телефонный разговор с канцлером Германии Ангелой Меркель.

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
В Нидерландах арестовали 30 участников митинга против карантинных ограниченийВ Нидерландах арестовали 30 участников митинга против карантинных ограничений
В Вене протесты против новых антиковидных ограничений переросли в стычкиВ Вене протесты против новых антиковидных ограничений переросли в стычки
В Саакашвили обнаружили расстройство мозга, которое может привести к коме и смерти, - омбудсмен ГрузииВ Саакашвили обнаружили расстройство мозга, которое может привести к коме и смерти, - омбудсмен Грузии
Спикер фюрера РФ заявил, что США должны прекратить "накачивать Украину оружием"Спикер фюрера РФ заявил, что США должны прекратить "накачивать Украину оружием"
В Совбезе фюрера РФ заявили об угрозе "украинских провокаций" в оккупированном КрымуВ Совбезе фюрера РФ заявили об угрозе "украинских провокаций" в оккупированном Крыму
Блок рекламы


Похожие новости
Журналисты сообщили, что Ермак праздновал юбилей на госдаче в Карпатах. В Офисе президента возразилиЖурналисты сообщили, что Ермак праздновал юбилей на госдаче в Карпатах. В Офисе президента возразили
Заместитель главы Харьковского облсовета, пойманный на взятке, просит прекратить его полномочияЗаместитель главы Харьковского облсовета, пойманный на взятке, просит прекратить его полномочия
В президентском рейтинге лидируют Зеленский и Порошенко, - Центр РазумковаВ президентском рейтинге лидируют Зеленский и Порошенко, - Центр Разумкова
Зарплата Зеленского и Офиса ПрезидентаЗарплата Зеленского и Офиса Президента
Зеленский назначил бывшего гендиректора "Запорожстали" замглавы Офиса президентаЗеленский назначил бывшего гендиректора "Запорожстали" замглавы Офиса президента
Экс-президенту Армении Саргсяну выдвинули обвинения в коррупцииЭкс-президенту Армении Саргсяну выдвинули обвинения в коррупции
Министр финансов обсудил с новоназначенным вице-президентом ЕБРР дальнейшее сотрудничествоМинистр финансов обсудил с новоназначенным вице-президентом ЕБРР дальнейшее сотрудничество
Лукашенко заявил, что Меркель называет его "господином президентом"Лукашенко заявил, что Меркель называет его "господином президентом"
Кулеба ответил президенту Болгарии на заявление о "роSSийском Крыме"Кулеба ответил президенту Болгарии на заявление о "роSSийском Крыме"
Байден временно передаст президентские полномочия ГаррисБайден временно передаст президентские полномочия Гаррис
Последние новости
Подгружаем последние новости