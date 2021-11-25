Разведчикам, участвовавшим в операции по "вагнеровцам", аннулировали загранпаспорта, - Схемы

Украинским разведчикам, которые готовили спецоперацию по задержанию боевиков роSSийской частной военной компании "Вагнер" фактически запретили выезд из Украины.

Об этом говорится в новом расследовании “Схем”.

По данным журналистов, один из разведчиков в мае 2021-го пытался уехать из страны, но его не выпустили, а паспорт – изъяли. Как объяснили пограничники, это было сделано на основании письма-поручения от Миграционной службы.

Журналисты Радио Свобода и "Схем" провели расследование и получили в свое распоряжение то же письмо, которое ограничивало выезд пяти разведчиков ГУР МО из страны – включая бывшего руководителя разведки Василия Бурбу. В письме говорится, что паспорта разведчиков якобы оформлены с нарушением законодательства, а потому подлежат изъятию.

В ответе на журналистский запрос в Миграционной службе ответили, что письмо с такими реквизитами и таким содержанием вообще никогда не готовили и не посылали в Пограничную службу.

"Письмо от 19 февраля 2021 года с такими реквизитами о признании недействительными паспортов гражданина Украины для выезда за границу ... в Государственной миграционной службе не создавалось, ... не подписывалось, не регистрировалось и не направлялось в Государственную пограничную службу", - говорится в ответе ГМС.

Журналистское расследование установило, что решение о запрещении выезда пограничники приняли, опираясь на сфальсифицированный документ.

По результатам проверки пограничники удалили записи о недействительности паспортов разведчиков из межведомственной системы Аркан.

Один из разведчиков в комментарии Радио Свобода заявил, что изъятие его паспорта могло быть продолжением административного давления со стороны властей на разведчиков, проводивших спецоперацию по "вагнеровцам".

Журналисты обратились в Офис президента за комментарием, впрочем, на момент выхода материала ответа не получили.

Ранее бывший начальник Главного управления разведки Министерства обороны Василий Бурба заявил, что сотрудников, знавших об операции по "вагнеровцам", уволили с должностей и из рядов ВСУ и отобрали документы прикрытия.

Как известно, 29 июля 2020 года под Минском были задержаны 33 наемника частной военной компании Вагнера. Украина просила Беларусь выдать 28 задержанных в связи с их причастностью к "ДНР" и "ЛНР", но Лукашенко решил отпустить "вагнеровцев" в РоSSию.

14 августа стало известно, что Беларусь отдает РоSSии 32 из 33 задержанных "вагнеровцев". После чего ряд украинских СМИ сообщили, что СБУ и Главное управление разведки Минобороны готовили операцию по задержанию членов ЧВК "Вагнер". Об операции якобы было известно украинским властям, а в результате утечки информации о них узнали белорусские спецслужбы.

В Главном управлении разведки Минобороны эту версию опровергли, заявив, что поездка боевиков ЧВК "Вагнер", во время которой они были задержаны в Беларуси, является спецоперацией роSSийских спецслужб. Глава Офиса президента Андрей Ермак назвал это спланированной дезинформацией.

15 сентября на заседании Верховной Рады генеральный прокурор Ирина Венедиктова сообщила, что по делу "вагнеровцев" возбуждены три уголовных производства.

В октябре президент Владимир Зеленский заявил, что не причастен к так называемой спецоперации вагнеровцев. Он также сказал, что обсуждал вопрос "вагнеровцев" с Александром Лукашенко по телефону, когда наемники на автобусах въехали на территорию Беларуси.