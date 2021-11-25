Правозащитники проведут круглый стол по содействию ОБСЕ в освобождении незаконно удерживаемых лиц

Обмена "пленными" не было с 2019 года.

Правозащитники проведут круглый стол по содействию ОБСЕ в освобождении незаконно удерживаемых лиц

Завтра, 26 ноября, в рамках Третьего международного форума по Восточной Украине состоится обсуждение участия ОБСЕ в освобождении незаконно удерживаемых лиц на Донбассе. В частности Наталии Стаценко, врача из Донецка, арестованной в июле 2019 года за переписку с журналистом Станиславом Асеевым. Об этом сообщила координатор "Центра общественных свобод" Александра Матвийчук.

Она отметила, что сегодня адвокаты сообщили отцу Наталии, что во время очередного "судебного заседания" по делу о шпионаже "Суд" отклонил ходатайство об изменении меры пресечения и не разрешил отвезти Наталью на срочную операцию.

Перед арестом женщине диагностировали разрушение позвонков и должны были прооперировать. Из-за задержания сделать этого не удалось. Три месяца Наталью держали в секретной тюрьме "Изоляция", сейчас она находится в СИЗО №5 Донецка. По словам Матвийчук, должной медицинской помощи заключенная не получает, ее состояние стремительно ухудшается.

"Наталья была среди тех женщин, которых якобы по доброй воле кремлевских республик должен был освободить пророSSийский политик Медведчук. Тогда украинская сторона заявила, что это не дело «частного лица». По непонятным мне до конца причинам "жест доброй воли" сорвался. Как результат, Наталья до сих пор в плену", - рассказала правозащитница.

Напомним, Станислав Асеев, за переписку с которым задержали Наталью Стаценко, вернулся из плена боевиков 29 декабря 2019 года во время обмена удерживаемыми лицами. В плену он был с весны 2017 года.

По данным уполномоченной Верховной Рады по правам человека Людмилы Денисовой, контролируемые Россией силы удерживают на территории ОРДЛО 285 граждан, в том числе 44 военнослужащих. Список удерживаемых боевиками лиц президент Владимир Зеленский передал генсеку НАТО Антониу Гутерришу. От боевиков Украина получили список из 90 человек. Однако переговоры по обмену удерживаемыми лицами заморожены.

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