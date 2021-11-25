Оккупанты девять раз нарушили "тишину" на Донбассе

Потерь в рядах ВСУ нет.

Оккупанты девять раз нарушили "тишину" на Донбассе
Фото: facebook.com/pressjfo.news

За прошедшие сутки, 24 ноября, в зоне операции Объединенных сил на Донбассе со стороны роSSийско-оккупационных войск были зафиксированы девять нарушений режима прекращения огня. В частности, враг дважды применил запрещенное Минскими договоренностями вооружение.

Потерь среди военнослужащих Объединенных сил в результате действий врага нет, сообщает пресс-центр ООС.

Так, неподалеку от шахты "Бытовка" противник вел огонь из станковых противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов. В направлении Каменки враг дважды совершил обстрелы, применяя гранатометы различных систем и крупнокалиберные пулеметы.

В сторону Нью-Йорка роSSийские наемники открывали огонь из вооружения БМП, гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов. Около Луганского вражеские войска вели огонь дважды, используя гранатометы различных систем и стрелковое оружие.

Из минометов калибра 82 мм оккупанты произвели обстрел пограничного контрольного поста первого оборонного рубежа, входящего в КПВВ "Марьинка".

В районе Верхнеторецкого противник применил автоматические станковые гранатометы, крупнокалиберные пулеметы и другое стрелковое оружие. Недалеко от Водяного на Приазовье позиции ВСУ попали под обстрел из минометов калибра 82 мм и 120 мм.

Украинские защитники открывали ответный огонь, не применяя запрещенное Минскими договоренностями вооружение, и заставили противника прекратить обстрелы.

По состоянию на 7:00 25 ноября нарушений режима прекращения огня со стороны роSSийско-оккупационных войск не зафиксировано.

Накануне миссия Украины при ОБСЕ во время заседания Форума сотрудничества в сфере безопасности назвала боевые потери за 16 месяцев перемирия. С начала действия Дополнительных мер по усилению режима прекращения огня от 27 июля 2020 г. в результате обстрелов и вооруженных провокаций роSSийской стороны погибли 66 украинских бойцов, еще 275 получили ранения.

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