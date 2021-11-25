Интерпол возглавил представитель ОАЭ, которого связывают с пытками политзаключенных

Аль-Раиси являлся членом исполнительного комитета Интерпола.

Генеральный инспектор МИД Объединенных Арабских Эмиратов Ахмед Нассер Аль-Раиси в четверг, 25 ноября, был избран новым президентом Интерпола.

Он будет возглавлять Международную организацию криминальной полиции в течение четырех лет, передают в Интерполе.

Mr Ahmed Nasser AL RAISI of the United Arab Emirates has been elected to the post of President (4-yr term). pic.twitter.com/pJVGfJ4iqi

— INTERPOL (@INTERPOL_HQ) November 25, 2021

Аль-Раиси сменил в должности главы государственного деятеля Ким Чон Яна из Южной Кореи. До этого представитель ОАЭ являлся членом исполнительного комитета Интерпола.

Бывший руководитель организации Ким Чон Ян занимал этот пост с ноября 2018 года.

По данным Euronews, Аль-Раиси связывают с пытками высокопоставленных политических заключенных в Арабских Эмиратах, в частности, диссидента Ахмеда Мансура, а также Майкла Хеджеса - британского ученого, которого в 2018 году обвинили в шпионаже и приговорили к пожизненному заключению. Позже Хеджес был помилован. Мансур остается за решеткой.

Также против нового главы Интерпола поданы криминальные жалобы в пяти странах, в том числе во Франции, где расположена штаб-квартира Интерпола, и в Турции, где проходили выборы нового президента организации.

Интерпол – межправительственная организация, занимающаяся поиском определенного объекта, человека, способствующая поискам полиции. Основана в 1923 году. В ее состав входят 194 страны мира, финансирующие организацию на сумму $59 миллионов через ежегодные взносы. По размеру – вторая международная межправительственная организация после ООН. Штаб-квартира находится в Лионе, Франция.

Сами работники Интерпола не могут напрямую выполнять полицейские функции (они лишены права арестовывать или носить и применять свое или табельное оружие) на территории стран-членов организации. Они занимаются только координацией сил.

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