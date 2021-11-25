Зеленский анонсировал создание нового украинского авиаперевозчика и строительство трех аэропортов

Президент Владимир Зеленский анонсировал создание национального украинского перевозчика "Украинские национальные авиалинии" – Ukrainian national airlines (UNA). Авиакомпания будет создана с участием европейской авиастроительной компании Airbus в рамках программы "Большая стройка".

Об этом глава государства заявил на форуме "Большое строительство: авиация и туризм".

"Я всегда говорил о том, что очень нужные проекты, которые сшивают Украину. Сегодня мы возвращаем миру идею о европейском самолете. Теперь это общая наша уже "Мрия", украинская "Мрия" и общая "Мрия" с нашими коллегами из Европы", – сказал президент Украины.

Зеленский заверил, что Украина готова инвестировать в воздушный флот, нагружать украинских производителей и привлекать мировых лидеров в объединенные проекты в авиастроительстве. Он добавил, что в этом году строится три самолета для Украины.

"У нас есть все мощности для серийного производства, вплоть до обеспечения комплексной уже послепродажной поддержки", - отметил глава государства.

По его словам, продолжаются переговоры с западными коллегами по созданию современного авиахаба в Украине "для модернизации пассажирских самолетов в грузовые самолеты". Также Украина имеет подтверждение экономической целесообразности создания национального авиаперевозчика от французских консультантов.

Владимир Зеленский также заявил, что в рамках программы "Большая стройка" будут построены два новых аэропорта на востоке Украины и один на Закарпатье.

"Сегодня Украина инвестирует миллиарды гривен в модернизацию региональных аэропортов. Это новые взлетно-посадочные полосы, новые терминалы в Черновцах, Ровно, Житомире, Кривом Роге, Днепре... А также мы готовимся к еще двум. Недавно мы решили - это стратегический вопрос : о еще двух новых аэропортах. На востоке Украины и еще одного нового аэропорта на Закарпатье", - сказал президент, не уточнив, где именно будут расположены эти аэропорты.

Ранее глава государства заявлял, что в рамках плана трансформации страны на Донбассе запланировано построить еще два аэропорта, которые будут временной альтернативой аэропортам в оккупированных Донецке и Луганске.

В то же время в Министерстве инфраструктуры Украины сообщили о подписании меморандума о сотрудничестве с одной из крупнейших авиастроительных компаний Airbus. Документ предусматривает возможность лизинга или покупки 22 самолетов, передает "Интерфакс-Украина".

Согласно тексту меморандума речь идет о закупке шести малых узкофюзеляжных самолетов (типа А220); 12 средних узкофюзеляжных самолетов (типа А320/А321); четырех широкофюзеляжных самолетов (типа А330/350)

После создания в Украине национального авиаперевозчика Airbus готов рассмотреть возможность сотрудничества с украинской авиакосмической отраслью.

Напомним, в апреле 2020 года президент Владимир Зеленский сказал, что в Украине следует создать государственную авиакомпанию на уровне Turkish Airlines и Singapore Airlines. Он говорил, что она должна использовать самолеты "Антонова", однако в мае 2021 года премьер Денис Шмигаль сообщил, что у флота национального украинского перевозчика будут и иностранные самолеты.

Переговоры по этому поводу велись с "тремя крупнейшими мировыми компаниями в этой области", говорил Шмигаль, очевидно, подразумевая Airbus, Boeing, а также Bombardier или Embraer.