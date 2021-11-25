Сдержать РоSSию помогут военные учения в Украине и сборы терробороны - Палатный

В условиях войны и постоянной угрозы полномасштабного нападения украинские власти должны принять меры по укреплению оборонного и сектора безопасности и обратиться за поддержкой к западным партнерам. Об этом заявил глава исполкома партии «УДАР Виталия Кличко» Артур Палатный.

«УДАР Виталия Кличко» уверен: демонстрирование Украиной решимости и способности защитить свои территории – это самый главный фактор в сдерживании вооруженной агрессии РоSSии. Что должны немедленно сделать украинские власти? Усилить взаимодействие Вооруженных сил Украины с армиями стран НАТО. Призвать международных партнеров к проведению на территории Украины многоцелевых военных учений. Задействовать механизмы ООН по урегулированию ситуации на границах Украины. Активизировать переговоры с международными партнерами, публично поддерживающими оказание военной помощи Украине, в частности с Канадой и Швецией», - предлагает Палатный.

По его словам, эксперты «УДАРа» предлагают сделать совместные военные учения с НАТО на территории Украины непрерывными. Также стандарты НАТО должны неукоснительно соблюдаться в модернизации армии, реформах спецслужб и полиции. Кроме того, центральная власть должна в координации с местными властями инициировать проведение регулярных сборов и учений подразделений территориальной обороны и усилить их взаимодействие с подразделениями ВСУ для охраны государственной границы Украины с Россией и Беларусью, отметил Палатный.

«РоSSия стремится всеми возможными инструментами дестабилизировать и испугать Украину. И в то же время роSSийские пропагандисты активно муссируют тезис о том, что дестабилизации в стране не избежать, если мы будем продолжать путь в НАТО и ЕС . Нам не нужен "экспорт хаоса". Нельзя позволить агрессору посеять сомнения по поводу евроатлантического будущего Украины. Никакого компромисса! НАТО и ЕС – не только наш прагматичный выбор. Это цивилизационная парадигма, которая органична для дальнейшего успешного развития Украины. Мы уверены в своем выборе. Но сегодня нам очень нужна поддержка международных партнеров», - подчеркнул Палатный.