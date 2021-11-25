По делу о покушении на Шефира обыскали депутата "Евросолидарности" Волошина, – партия

Волошин владеет оружием такого же калибра, из которого расстреляли авто помощника президента.

По делу о покушении на Шефира обыскали депутата "Евросолидарности" Волошина, – партия
Сергій Волошин
Фото: Євросолідарність

Депутата Ивано-Франковского областного совета, главу Надвирнянского отделения партии "Европейская солидарность" Сергея Волошина обыскали по делу о покушении на первого помощника президента Украины - Сергея Шефира.

В пресс-службе партии утверждают, что 24 ноября в доме Волошина в городе Яремче прошли следственные действия, якобы объяснявшиеся делом о покушении.

В авто Шефира стреляли из оружия 7.62 калибра, а в Волошина зарегистрировано такое охотничье ружье. Об этом депутат сообщил на брифинге 25 ноября, пишет ивано-франковское издание "Курс".

Нардеп от "Евросолидарности" Николай Княжицкий сказал на брифинге, что подобные обыски проводятся по всей стране, поскольку это оружие распространено среди охотников.

Напомним, 22 сентября автомобиль Сергея Шефира обстреляли вблизи поселка Лесники Киевской области. Его машину расстреляли из автомата. Первый помощник Владимира Зеленского повреждений не получил, но его водитель ранен.

Президент Владимир Зеленский заявил, что расценивает покушение на своего помощника как личный "привет" и давление на него.

Зеленский также говорил, что в деле покушения на него первого помощника в правоохранительные органы вызывали многих людей с "очень известными именами".

В МВД сказали, что покушение на жизнь первого помощника президента Украины Сергея Шефира совершил преступник-профессионал, при этом он был не один. Правоохранители назначили по этому делу около 30 экспертиз.



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