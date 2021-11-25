Правительство запустило в работу Бюро экономической безопасности

В БЭБ пожаловались, что им пока не дали специально оборудованные помещения и здания.

Правительство обнародовало распоряжение "О начале деятельности Бюро экономической безопасности", чем фактически запустило его в работу.

На правительственном портале в распоряжении №1493-р указано: "Согласиться с предложением Бюро экономической безопасности о начале его деятельности и возможности выполнение указанным Бюро функций и задач по противодействию правонарушениям, посягающим на функционирование экономики государства".

На сайте БЭБ добавили, что этим распоряжением дали старт официальному началу деятельности Бюро. Пока что центральный аппарат БЭБ сформирован всего на 30% от предельной кадровой численности. Это позволяет запустить аналитическую и правоохранительную функции.

"Несмотря на решение об официальном запуске работы Бюро, органу пока не выделено специально оборудованные помещения и здания, что может привести к затягиванию передачи имеющихся уголовных производств в БЭБ от правоохранителей, которые теряют функции расследования экономических правонарушений", - предупредили в сообщении.

Напомним, что закон о создании БЭБ был принят в январе 2021 года после многих лет разговоров о необходимости подобного органа.

Финансовую полицию под названием "Служба финансовых расследований" планировалось создать еще в 2017 году, но реформу остановил президент Петр Порошенко. Он хотел создать вместо этого Национальное бюро финансовой безопасности, но Рада эту идею не поддержала.

В 2019-м новые власти вернулись к идее создания финансовой полиции, и даже приняли в первом чтении закон о создании Бюро финансовых расследований, чтобы через несколько месяцев его отклонить.

После этого было принято решение о создании Бюро экономической безопасности.

В мае 2021 года на исполнение закона Кабинет министров образовал БЭБ как центральный орган исполнительной власти. Его деятельность будет направляться и координироваться правительством. Новый орган заменит налоговую милицию и заберет часть полномочий СБУ .

БЭБ будет расследовать подделку денег, незаконные азартные игры, нелегальный сбыт и изготовление подакцизных товаров, уклонение от уплаты налогов, коммерческий шпионаж и многие другие экономические правонарушения.

В августе 2021 года главой БЭБ был назначен Вадим Мельник, ранее возглавлявший Государственную фискальную службу (налоговую милицию). Бюро должны были запустить в работу 25 сентября, но отложили это на два месяца.

Подробнее о планах на работу нового органа читайте в интервью с Вадимом Мельником «Никто не уйдет, не уничтожит документы. Никто нигде не денется!”.