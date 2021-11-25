Правительство запустило в работу Бюро экономической безопасности

В БЭБ пожаловались, что им пока не дали специально оборудованные помещения и здания.

Правительство запустило в работу Бюро экономической безопасности
Глава БЭБ Вадим Мельник
Фото: Макс Требухов

Правительство обнародовало распоряжение "О начале деятельности Бюро экономической безопасности", чем фактически запустило его в работу.

На правительственном портале в распоряжении №1493-р указано: "Согласиться с предложением Бюро экономической безопасности о начале его деятельности и возможности выполнение указанным Бюро функций и задач по противодействию правонарушениям, посягающим на функционирование экономики государства".

На сайте БЭБ добавили, что этим распоряжением дали старт официальному началу деятельности Бюро. Пока что центральный аппарат БЭБ сформирован всего на 30% от предельной кадровой численности. Это позволяет запустить аналитическую и правоохранительную функции.

"Несмотря на решение об официальном запуске работы Бюро, органу пока не выделено специально оборудованные помещения и здания, что может привести к затягиванию передачи имеющихся уголовных производств в БЭБ от правоохранителей, которые теряют функции расследования экономических правонарушений", - предупредили в сообщении.

Напомним, что закон о создании БЭБ был принят в январе 2021 года после многих лет разговоров о необходимости подобного органа.

Финансовую полицию под названием "Служба финансовых расследований" планировалось создать еще в 2017 году, но реформу остановил президент Петр Порошенко. Он хотел создать вместо этого Национальное бюро финансовой безопасности, но Рада эту идею не поддержала.

В 2019-м новые власти вернулись к идее создания финансовой полиции, и даже приняли в первом чтении закон о создании Бюро финансовых расследований, чтобы через несколько месяцев его отклонить.

После этого было принято решение о создании Бюро экономической безопасности.

В мае 2021 года на исполнение закона Кабинет министров образовал БЭБ как центральный орган исполнительной власти. Его деятельность будет направляться и координироваться правительством. Новый орган заменит налоговую милицию и заберет часть полномочий СБУ.

БЭБ будет расследовать подделку денег, незаконные азартные игры, нелегальный сбыт и изготовление подакцизных товаров, уклонение от уплаты налогов, коммерческий шпионаж и многие другие экономические правонарушения.

В августе 2021 года главой БЭБ был назначен Вадим Мельник, ранее возглавлявший Государственную фискальную службу (налоговую милицию). Бюро должны были запустить в работу 25 сентября, но отложили это на два месяца.

Подробнее о планах на работу нового органа читайте в интервью с Вадимом Мельником «Никто не уйдет, не уничтожит документы. Никто нигде не денется!”.



Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
В Нидерландах арестовали 30 участников митинга против карантинных ограниченийВ Нидерландах арестовали 30 участников митинга против карантинных ограничений
В Вене протесты против новых антиковидных ограничений переросли в стычкиВ Вене протесты против новых антиковидных ограничений переросли в стычки
Украина и США обсудят ответы на возможную агрессию со стороны РоSSииУкраина и США обсудят ответы на возможную агрессию со стороны РоSSии
В Саакашвили обнаружили расстройство мозга, которое может привести к коме и смерти, - омбудсмен ГрузииВ Саакашвили обнаружили расстройство мозга, которое может привести к коме и смерти, - омбудсмен Грузии
Спикер фюрера РФ заявил, что США должны прекратить "накачивать Украину оружием"Спикер фюрера РФ заявил, что США должны прекратить "накачивать Украину оружием"
Блок рекламы


Похожие новости
Правительство выделило 214 млн грн на усиление украинско-белорусской границы (обновлено)Правительство выделило 214 млн грн на усиление украинско-белорусской границы (обновлено)
Правительство выделило 175 млн грн на усиление украинско-белорусской границыПравительство выделило 175 млн грн на усиление украинско-белорусской границы
Самое большое сопротивление приватизации госпредприятий оказывает "коррумпированная" бюрократия среднего звена, - глава ФГИУСамое большое сопротивление приватизации госпредприятий оказывает "коррумпированная" бюрократия среднего звена, - глава ФГИУ
Закон о свободной экономической зоне "Крым" утратил силуЗакон о свободной экономической зоне "Крым" утратил силу
Порошенко выступил на Международной конференции безопасности в ГалифаксеПорошенко выступил на Международной конференции безопасности в Галифаксе
РоSSийские наемники заблокировали работу патруля ОБСЕ возле Старомихайловки и угрожали сбить беспилотникРоSSийские наемники заблокировали работу патруля ОБСЕ возле Старомихайловки и угрожали сбить беспилотник
80% составляющей тарифов – это стоимость энергоносителей, на которые устанавливает цену правительство, - Кличко80% составляющей тарифов – это стоимость энергоносителей, на которые устанавливает цену правительство, - Кличко
Правительство одобрило экспериментальный проект об электронных видах на жительствоПравительство одобрило экспериментальный проект об электронных видах на жительство
Со следующего года правительство начнет погашение пенсионных долгов переселенцам, - ВерещукСо следующего года правительство начнет погашение пенсионных долгов переселенцам, - Верещук
Укртрансбезопасности возглавит Евгений Зборовский, он уже уволился из Патрульной полицииУкртрансбезопасности возглавит Евгений Зборовский, он уже уволился из Патрульной полиции
Последние новости
Подгружаем последние новости