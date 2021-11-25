СБУ провела антитеррористические учения в зоне ООС

Спецназовцы нейтрализовали "террористов" и освободили "заложников".

Служба безопасности Украины провела антитеррористические учения в районе проведения операции Объединенных сил. На этот раз - в Старобельском районе Луганской области.

Об этом сообщает пресс-центр СБУ.

Целью учений была проверка готовности к противодействию возможным диверсиям и повышение уровня межведомственного взаимодействия при проведении спецопераций.

По легенде, "террористы" проникли на территорию СИЗО и захватили в "заложники" работников. Преступники потребовали освободить заключенных.

Поскольку требование "террористов" не было выполнено сразу, их сообщники взорвали мост через реку Айдар.

По сценарию, бойцы Центра специальных операций СБУ "А" нейтрализовали "террористов" и освободили "заложников". Взрывотехники обнаруживали взрывчатку и обезвреживали ее.

Остальные участники учений восстановили транспортное сообщение через реку, возведя понтонную переправу, и локализовали последствия диверсии. Условные диверсанты были задержаны.

В учениях принимали участие подразделения СБУ, ВСУ, Госпогранслужбы, ГСЧС, Нацгвардии, Нацполиции, Госспецсвязи, прокуратуры, Государственной уголовно-исполнительной службы, органы государственной власти и местного самоуправления.

Ранее сообщалось, что украинские силовики проведут учения на границе с Беларусью.

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