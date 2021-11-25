Лукашенко предложил ЕС оплатить эвакуацию мигрантов из Беларуси

"Что там этот рейс стоит?! И некому оплатить. Пусть Евросоюз оплатит".

Александр Лукашенко заявил, что Европейский Союз должен оплатить эвакуацию мигрантов из Белоруссии на родину.

Об этом сообщает его пресс-служба.

"Хотят уехать – пожалуйста. Мы их [мигрантов] собираем в аэропорту. Чего это самолет сегодня не прислали?" – спросил Лукашенко.

Ему сказали, что эвакуационный рейс, запланированный на 25 ноября, не оплатили.

"Так пусть европейцы заплатят. Также мерзавцы: "Выделили мы деньги: и миллионы, и тысячи…". Никакой копейки сюда не поступило денег. Красный Крест там и другие. Пока мы кормим и поим этих людей, не за их счет. Это им очень важно. Что там этот рейс стоит?! И некому оплатить. Пусть Евросоюз оплатит", - сказал Лукашенко.

Авиакомпания Iraqi Airways в свою очередь сообщила, что в четверг планирует выполнить два эвакуационных рейса из Минска в Багдад.

Напомним, 25 ноября президент Европейского совета Шарль Мишель заявил, что благодаря слаженным и четким действиям европейских лидеров удалось практически остановить поток мигрантов в Беларусь . Его заявление последовало после того, как представители 27 стран ЕС утвердили расширение санкций против Беларуси.