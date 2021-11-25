Лукашенко предложил ЕС оплатить эвакуацию мигрантов из Беларуси

"Что там этот рейс стоит?! И некому оплатить. Пусть Евросоюз оплатит".

Лукашенко предложил ЕС оплатить эвакуацию мигрантов из Беларуси
Фото: скрин видео

Александр Лукашенко заявил, что Европейский Союз должен оплатить эвакуацию мигрантов из Белоруссии на родину.

Об этом сообщает его пресс-служба.

"Хотят уехать – пожалуйста. Мы их [мигрантов] собираем в аэропорту. Чего это самолет сегодня не прислали?" – спросил Лукашенко.

Ему сказали, что эвакуационный рейс, запланированный на 25 ноября, не оплатили.

"Так пусть европейцы заплатят. Также мерзавцы: "Выделили мы деньги: и миллионы, и тысячи…". Никакой копейки сюда не поступило денег. Красный Крест там и другие. Пока мы кормим и поим этих людей, не за их счет. Это им очень важно. Что там этот рейс стоит?! И некому оплатить. Пусть Евросоюз оплатит", - сказал Лукашенко.

Авиакомпания Iraqi Airways в свою очередь сообщила, что в четверг планирует выполнить два эвакуационных рейса из Минска в Багдад.

Напомним, 25 ноября президент Европейского совета Шарль Мишель заявил, что благодаря слаженным и четким действиям европейских лидеров удалось практически остановить поток мигрантов в Беларусь. Его заявление последовало после того, как представители 27 стран ЕС утвердили расширение санкций против Беларуси.

Он заявил, что Беларусь помогла Ираку организовать рейсы для возвращения домой нескольких сотен иракцев, но пока слишком рано делать выводы, идет ли речь о настоящем изменении позиции белорусских властей.

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