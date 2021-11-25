Зеленский даст пресс-конференцию в пятницу

Президент Украины будет три часа отвечать на 30 вопросов.

Зеленский даст пресс-конференцию в пятницу
Фото: president.gov.ua

Президент Владимир Зеленский в пятницу, 26 ноября, даст трехчасовую пресс-конференцию, посвященную экватору его каденции.

Об этом сообщила его пресс-служба.

В связи со вспышкой COVID-19 и с учетом предыдущего опыта для участия в пресс-конференции приглашены журналисты только из 30 украинских и международных СМИ, которых Офис президента считает ведущими. Каждый из них гарантированно сможет задать вопрос Зеленскому.

"Таким образом, состоится содержательный разговор президента с журналистами, во время которого будут освещены различные актуальные и общественно важные темы, в частности, проведение реформ в Украине, ситуация на востоке страны и достижение мира, энергетическая безопасность и вопросы тарифов, экономическая стабильность, борьба с пандемией коронавируса и тому подобное. В то же время такой формат мероприятия позволит избежать дублирования вопросов", - заявили в Офисе президента.

Начало пресс-конференции – в 12:00.

Напомним, что предыдущая пресс-конференция Зеленского прошла 20 мая. Она длилась около трех часов, но большинство из 200 журналистов не смогли задать свои вопросы.

10 октября 2019 года Зеленский дал рекордную по продолжительности пресс-конференцию, отвечая на вопросы журналистов в течение 14 часов подряд.

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