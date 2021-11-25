Скончался бывший мэр Киева Александр Омельченко

Умер бывший глава КГГА (1996-2006), мэр Киева в 1999-2006 годах и действующий депутат Киевского городского совета Александр Омельченко.

Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко.

"Сегодня не стало Александра Омельченко... Бывшего городского головы столицы, главы КГГА, народного депутата, депутата Киевсовета. Сан Саныч, как мы его называли, всегда был энергичным, с мудрым юмором, советами опытного управленца. Мы были знакомы много лет… Когда-то он посещал мои и брата поединки, потом рассказывал мне о нюансах политики, в частности, в управлении столицей, мы могли дискутировать, спорить, соглашаться друг с другом или нет, но Александр Омельченко любил Киев и был, безусловно, одним из тех, кто творил. его современную историю", – отметил он.

83-летний Омельченко ранее был госпитализирован в больницу с коронавирусом. Кличко на одном из заседаний Киевсовета в ноябре сообщил, что депутат находится в непростом состоянии. Точную причину смерти Омельченко пока не озвучили.

Александр Омельченко родился 9 августа 1938 в Винницкой области. Кандидат технических наук. Работал на предприятиях "Киевгорстроя" в должностях от рабочего до директора завода железобетонных конструкций, также был главным инженером строительного комбината и первым заместителем главы "Киевгорстроя".

После пребывания в Афганистане в 1987-1989 годах работал в системе Госстроительства, был заместителем председателя исполкома Киевского городского совета, занимал должности генерального директора "Киевреконструкции".

В 1994–1996 годах был первым заместителем председателя КГГА. В августе 1996 года возглавил этот орган. С мая 1999 по 2006 год был киевским городским головой.

В 2007-2012 годах был народным депутатом от "Наша Украина - Народная самооборона" по квоте Народной самообороны Юрия Луценко. Возглавлял парламентский комитет по государственному строительству и самоуправлению.

С 2011 года не является членом НУНС. В 2012 году хотел участвовать в выборах в парламент по мажоритарному округу, но затем снял свою кандидатуру.

В 2014 году снова баллотировался на выборах городского головы Киева . В этих выборах не победил, но прошел в Киевский городской совет.

В действующем составе столичного совета возглавлял фракцию "Единство". Был главой постоянной комиссии по вопросам охраны культурного наследия и членом комиссии по оценке коррупционных рисков в деятельности Киевского городского совета.