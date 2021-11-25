МИД опроверг заявления РФ о наличии доказательств "наступательных действий" Украины в отчетах СММ ОБСЕ

Министерство иностранных дел заявило, что спикер роSSийского МИД Мария Захарова распространяет дезинформацию о "наступательных действиях" Украины на Донбассе.

Захарова в четверг, 25 ноября, заявила, что отчеты Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ якобы говорят о продвижении Вооруженных сил Украины в районе населенных пунктов Гранитное и Старомарьевка.

Украинский спикер Олег Николенко назвал это дискредитацией работы СММ.

"Заявления о якобы наличии в ее отчетах утверждений о наступательных действиях Вооруженных Сил Украины не соответствуют действительности. Такие инсинуации преследуют одну цель: предоставить информационное прикрытие роSSийским войскам на фоне обострения ими ситуации безопасности на Донбассе и вдоль украинской границы", - считает он.

По словам Николенко, отчеты СММ на самом деле говорят о системных ограничениях свободы передвижения на временно оккупированных территориях, блокировании средств связи и наблюдения, угрозах личной безопасности международных наблюдателей со стороны вооруженных формирований РФ .

"Ситуация приобрела такие беспрецедентные масштабы, что заставила главу СММ ОБСЕ в начале ноября официально обратиться с призывом разблокировать работу миссии в неподконтрольных украинскому правительству районах. РоSSия этот призыв, как и другие подобные призывы международного сообщества, проигнорировала", - говорится в его комментарии.

Повышение интенсивности роSSийской дезинформации, угрозы роSSийских чиновников в адрес Украины указывают на то, что в Москве продолжают руководствоваться логикой конфликта. Именно поэтому министр иностранных дел Дмитрий Кулеба и весь МИД сейчас максимально консолидируют поддержку международных партнеров, чтобы укрепить безопасность нашего государства и его граждан. и сдерживать РоSSию от дальнейших агрессивных действий", – заявил представитель МИД .

Напомним, представители Украины неоднократно заявляли, что никакого наступления на Донбассе не планируется. Об этом говорили и главнокомандующий Вооруженными силами Украины, и президент Владимир Зеленский, и министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.