Новым премьер-министром Румынии стал генерал в отставке Николае Чуке

Парламент Румынии в четверг, 25 ноября, назначил новый состав правительства во главе с генералом в отставке Николае Чуке, последние два года возглавлявшим министерство обороны.

Его поддержали 318 членов парламента, сообщает digi24.ro.

Назначение Чуке связано с тем, что 5 октября парламент Румынии выразил вотум недоверия правительству предыдущего премьер-министра Флорину Кицу.

Новый кабинет сформируют правоцентристская Национально-либеральная партия, социал-демократы, Демократический союз венгров Румынии и группы национальных меньшинств.

"Я осознаю возложенную на меня ответственность и услышал рекомендации оппозиции. Мы сделаем все возможное, чтобы в центре внимания власти был гражданин Румынии, чтобы преодолеть кризис, связанный с коронавирусом. Прошу вас дать нам возможность взяться за дело", - заявил после голосования Чуке.

54-летний генерал в отставке уже исполнял обязанности премьера в течение 2020 года после отставки Людовика Орбана и до назначения Флорина Кицу.

Напомним, что в предыдущем правительстве место социал-демократов занимала центристская партия USR PLUS, которая в начале сентября вышла из коалиции из-за увольнения одного из ее министров. Это решение в конце концов привело к отставке Кицу.