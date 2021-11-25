Новым премьер-министром Румынии стал генерал в отставке Николае Чуке

Национал-либералы сформировали новую коалицию с социал-демократами.

Новым премьер-министром Румынии стал генерал в отставке Николае Чуке
Фото: facebook.com/GeneralNicolaeCiuca

Парламент Румынии в четверг, 25 ноября, назначил новый состав правительства во главе с генералом в отставке Николае Чуке, последние два года возглавлявшим министерство обороны.

Его поддержали 318 членов парламента, сообщает digi24.ro.

Назначение Чуке связано с тем, что 5 октября парламент Румынии выразил вотум недоверия правительству предыдущего премьер-министра Флорину Кицу.

Новый кабинет сформируют правоцентристская Национально-либеральная партия, социал-демократы, Демократический союз венгров Румынии и группы национальных меньшинств.

"Я осознаю возложенную на меня ответственность и услышал рекомендации оппозиции. Мы сделаем все возможное, чтобы в центре внимания власти был гражданин Румынии, чтобы преодолеть кризис, связанный с коронавирусом. Прошу вас дать нам возможность взяться за дело", - заявил после голосования Чуке.

54-летний генерал в отставке уже исполнял обязанности премьера в течение 2020 года после отставки Людовика Орбана и до назначения Флорина Кицу.

Напомним, что в предыдущем правительстве место социал-демократов занимала центристская партия USR PLUS, которая в начале сентября вышла из коалиции из-за увольнения одного из ее министров. Это решение в конце концов привело к отставке Кицу.

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