Закарпатский облсовет вместо "слуги" возглавил представитель локальной партии

Чубирко уже был главой Закарпатского облсовета в 2014-2015 годах.

Закарпатский облсовет вместо "слуги" возглавил представитель локальной партии
Фото: facebook.com/zakrada.gov.ua

В Закарпатском областном совете в четверг, 25 ноября, избрали нового спикера вместо Алексея Петрова из "Слуги народа". Им стал Владимир Чубирко, за которого проголосовали 37 депутатов.

Пресс-служба областного совета сообщила, что Чубирко, представитель местной партии "Родное Закарпатье", был единственным кандидатом на этот пост.

Владимир Чубирко родился 12 октября 1976 года в Ужгороде. В 2000 году окончил экономический факультет Ужгородского государственного университета по специальности "Финансы и кредит", в 2008 году в УжНУ получил квалификацию магистра права. Работал директором коммерческих предприятий области. Являлся депутатом областного совета V и VI созывов.

С 31 октября 2014 по 1 декабря 2015 Чубирко уже был главой Закарпатского облсовета.

Напомним, что на местных выборах 2020 года "Родное Закарпатье" получило 12 мандатов в областном совете, тогда как "Слуга народа" - 11. После выборов cтавленик "Родного Закарпатья" Анатолий Полосков получил должность председателя ОГА, а представитель "Слуги народа" Алексей Петров возглавил Закарпатский облсовет.

Однако осенью 2021 года депутаты областного совета проголосовали за отставку Петрова. Президент Владимир Зеленский в ответ уволил Полоскова, назначив вместо него в.и.о главы ОГА Петра Добромильского, представляющего "Слугу народа".

"Родное Закарпатье" под местные выборы 2020 года создали закарпатские мажоритарщики из депутатской группы "Доверие" Валерий Лунченко, Василий Петевка, Роберт Горват и Владислав Поляк.



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