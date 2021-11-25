Умер бывший городской голова Тернополя Богдан Левкив

Ему был 71 год.

25 ноября ушел из жизни городской голова Тернополя в 2002-2006 годах Богдан Левкив. Он скончался на 72-м году жизни.

О смерти экс-мэра сообщила пресс-служба Тернопольского горсовета.

"Богдан Евгеньевич был одним из лидеров борьбы за независимость в 80-х и начале 90-х годов 20 века на Тернопольщине. Он показывал пример и вдохновлял молодежь, как нужно любить Украину. Любить не на теплых кухнях и диванах, а в постоянной борьбе с кровавой большевистской системой", - говорится в некрологе.

Причины смерти не сообщают.

Левкив Богдан Евгеньевич – украинский хозяйственник, общественно-политический деятель. Заслуженный работник сферы услуг Украины. Был депутатом Тернопольского городского совета 2-х созывов (1994-2002). Председатель планово-бюджетной комиссии этого совета (1994–1998). В 2002–2006 годах был городским головой Тернополя.

Как сообщалось, 13 ноября из-за осложнений от коронавируса умер ректор Тернопольского национального технического университета Петр Ясний.