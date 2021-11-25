Журналисты сообщили, что Ермак праздновал юбилей на госдаче в Карпатах. В Офисе президента возразили

В офисе президента отметили, что в пятницу Зеленский работал в Киеве. Вечером того дня отбыл в резиденцию в Гуте.

Президент Владимир Зеленский и Офис президента праздновали день рождения Андрея Ермака на государственной даче. Гостей в резиденцию в Карпатах доставляли с помощью вертолетов ГСЧС.

Об этом говорится в расследовании "Украинской правды".

По данным журналистов, ссылающихся на собственные источники, президент Владимир Зеленский и руководитель его офиса Андрей Ермак в пятницу еще до окончания рабочего дня отправились в Карпаты в государственную резиденцию президента Украины Синегора. Там в воскресенье Андрей Ермак должен был отпраздновать юбилей - 50 лет.

При этом президентский борт из Киева не прилетал. В то же время утром 19 ноября из Киева в Ивано-Франковск прилетел чартер, имеющий отношение к группе "Приват" Игоря Коломойского. Борт почти сразу вернулся в Киев . Прилетал ли на нем Зеленский – журналистам выяснить не удалось.

Журналисты также выяснили, что 21 ноября, в день рождения Ермака и в день Достоинства и Свободы около 10 утра Зеленский и Ермак, которые были в Ивано-Франковской области, появились на Институтской в Киеве , в 12 президент наградил воинов, а уже в час вертолет ГСЧС взлетел с базы спасателей в Козине и через два часа сел в Ивано-Франковске.

По источникам Украинской правды, среди гостей на празднике были заместитель руководителя Офиса Андрей Татаров и министр развития общин и территорий Алексей Чернышов. "Вертолет ГСЧС совершил посадку в аэропорту Борисполь почти в четыре часа дня. Таким образом президент и руководитель его офиса могли добраться на работу на Банковую около пяти часов вечера. А это значит что Зеленский во время такой острой внутренней и внешней ситуации летал в горы на дачу на четыре дня", - говорится в расследовании.

В Офисе президента по поводу расследования обнародовали заявление, в которой отрицается обнародованная журналистами информация.

"Первое: официально сообщаем, что не было ни одного 4-дневного празднования с фейерверками, концертами, макетами венецианской архитектуры, массовкой гостей и другими прелестями, которые еще можно додумать для большей эффектности. Второе: не было использования государственных или частных самолетов никаких лиц, вертолетами ГСЧС гостей или вообще посторонних лиц не перевозили, тем более с развлекательной целью”, - сообщили в пресс-службе ОП.

В офисе президента отметили, что в пятницу Зеленский работал в Киеве . Вечером того дня отбыл в резиденцию в Гуте. В воскресенье он был в Киеве на соответствующих мероприятиях, посвященных годовщине начала Революции Достоинства. В понедельник он также находился на рабочем месте.

В ведомстве также подчеркнули, что пользование резиденцией в Гуте в течение одного-двух дней, как и вертолетами, обеспечивающими передвижение президента, "происходило согласно обычным протоколам о перемещении президента и его сотрудников и пользования соответствующими объектами".