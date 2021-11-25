Заместитель главы Харьковского облсовета, пойманный на взятке, просит прекратить его полномочия

Полномочия депутата областного совета при этом он решил не складывать.

Заместитель председателя Харьковского облсовета Андрей Малыш, подозреваемый в получении миллионной взятки, просит досрочно прекратить его полномочия. Харьковский облсовет рассмотрит этот вопрос в четверг, 25 ноября.

Об этом говорится в объяснительной записке к проекту решения, опубликованной на сайте облсовета.

"В областной совет поступило личное заявление от заместителя председателя областного совета Малыша А.В. о досрочном прекращении полномочий заместителя председателя Харьковского областного совета без прекращения полномочий депутата областного совета", - говорится в документе.

Напомним, что Андрея Малыша и адвоката Руслана Танабаша задержали 22 июля детективы НАБУ.

Следствие считает, что Малыш требовал 1,05 млн. гривень от руководителя областного коммунального предприятия за то, чтобы его оставили на занимаемой должности.

Действия Малыша квалифицировали по ч. 4 ст. 368 (получение неправомерной выгоды) Уголовного кодекса, а адвоката – по ч.5 ст.27, ч.4 ст. 368 (пособничество в получении неправомерной выгоды) Уголовного кодекса.