Заместитель главы Харьковского облсовета, пойманный на взятке, просит прекратить его полномочия

Полномочия депутата областного совета при этом он решил не складывать.

Заместитель главы Харьковского облсовета, пойманный на взятке, просит прекратить его полномочия
Фото: facebook.com / Андрій Малиш

Заместитель председателя Харьковского облсовета Андрей Малыш, подозреваемый в получении миллионной взятки, просит досрочно прекратить его полномочия. Харьковский облсовет рассмотрит этот вопрос в четверг, 25 ноября.

Об этом говорится в объяснительной записке к проекту решения, опубликованной на сайте облсовета.

"В областной совет поступило личное заявление от заместителя председателя областного совета Малыша А.В. о досрочном прекращении полномочий заместителя председателя Харьковского областного совета без прекращения полномочий депутата областного совета", - говорится в документе.

Напомним, что Андрея Малыша и адвоката Руслана Танабаша задержали 22 июля детективы НАБУ.

Следствие считает, что Малыш требовал 1,05 млн. гривень от руководителя областного коммунального предприятия за то, чтобы его оставили на занимаемой должности.

Действия Малыша квалифицировали по ч. 4 ст. 368 (получение неправомерной выгоды) Уголовного кодекса, а адвоката – по ч.5 ст.27, ч.4 ст. 368 (пособничество в получении неправомерной выгоды) Уголовного кодекса.

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Антивакцинатора Стахива арестовали под залог в почти миллион гривеньАнтивакцинатора Стахива арестовали под залог в почти миллион гривень
В Нидерландах арестовали 30 участников митинга против карантинных ограниченийВ Нидерландах арестовали 30 участников митинга против карантинных ограничений
В Вене протесты против новых антиковидных ограничений переросли в стычкиВ Вене протесты против новых антиковидных ограничений переросли в стычки
Украина и США обсудят ответы на возможную агрессию со стороны РоSSииУкраина и США обсудят ответы на возможную агрессию со стороны РоSSии
В Саакашвили обнаружили расстройство мозга, которое может привести к коме и смерти, - омбудсмен ГрузииВ Саакашвили обнаружили расстройство мозга, которое может привести к коме и смерти, - омбудсмен Грузии
Блок рекламы


Похожие новости
Зеленский назначил бывшего гендиректора "Запорожстали" замглавы Офиса президентаЗеленский назначил бывшего гендиректора "Запорожстали" замглавы Офиса президента
Начальник одного из отделов полиции в Одесской области в первый день работы попался на взяткеНачальник одного из отделов полиции в Одесской области в первый день работы попался на взятке
Белый дом просит Пентагон предоставить информацию об учениях, направленных на сдерживание РоSSии, - WPБелый дом просит Пентагон предоставить информацию об учениях, направленных на сдерживание РоSSии, - WP
Спикер фюрера РФ заявил, что США должны прекратить "накачивать Украину оружием"Спикер фюрера РФ заявил, что США должны прекратить "накачивать Украину оружием"
Байден временно передаст президентские полномочия ГаррисБайден временно передаст президентские полномочия Гаррис
РоSSия де-факто вышла из Минского процесса, – заместитель главы украинской делегации в ТКГРоSSия де-факто вышла из Минского процесса, – заместитель главы украинской делегации в ТКГ
НАБУ и САП завершили досудебное следствие по брату главы ОАСКНАБУ и САП завершили досудебное следствие по брату главы ОАСК
Зеленский уволил Полоскова и назначил и.о. главы Закарпатской ОГАЗеленский уволил Полоскова и назначил и.о. главы Закарпатской ОГА
Заместитель Труханова должен оплатить 40 миллионов гривень залогаЗаместитель Труханова должен оплатить 40 миллионов гривень залога
Заместитель главы Черновицкой ОГА возглавила Национальную службу здоровьяЗаместитель главы Черновицкой ОГА возглавила Национальную службу здоровья
Последние новости
Подгружаем последние новости