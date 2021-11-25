Великобритания предупредила РоSSию, что нападение на Украину будет "серьезной ошибкой"

Лондон тесно сотрудничает со своими союзниками по НАТО, чтобы поддержать Украину.

Великобритания предупредила РоSSию, что нападение на Украину будет "серьезной ошибкой"
Елізабет Трасс
Фото: https://twitter.com/trussliz

Министр иностранных дел Великобритании Элизабет Трасс предупредила РоSSию, что она допустит "серьезную ошибку", если начнет широкомасштабное наступление на Украину. Дипломат отметила, что Лондон тесно сотрудничает со своими союзниками по НАТО, чтобы поддержать Украину.

Об этом сообщает Reuters.

"Я думаю, что это будет серьезной ошибкой со стороны РоSSии", - сказала Трасс, отвечая на вопрос о возможном широкомасштабном наступлении РФ на Украину.

"Мы очень близкие союзники Украины, и мы работаем с партнерами в НАТО, а также непосредственно с Украиной, чтобы убедиться, что у них есть наша полная поддержка", - добавила дипломат.

Ранее, 17 ноября, премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что руководство РФ сделает серьезную ошибку, если прибегнет к силовым методам в отношении Украины.

Напомним, 21 ноября глава Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов заявил, что РоSSия собрала около 92 000 войск и готовит новое наступление в январе-феврале. По данным украинской разведки, атака может включать авиаудары, артиллерийские и бронетанковые атаки, за которыми последуют воздушно-десантные нападения на востоке, десантные атаки в Одессе и Мариуполе и меньшее вторжение через соседнюю Беларусь.

В Кремле заявили, что заявления о подготовке роSSийского вторжения являются маскировкой "агрессивных замыслов Украины".

Республиканский конгрессмен, сопредседатель группы поддержки Украины в Конгрессе и член разведывательного комитета Палаты представителей Брайан Фицпатрик заявил, что Соединенные Штаты заступятся за Украину в случае новой агрессии со стороны РоSSии.

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