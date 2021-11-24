Байден почтил память жертв Голодомора и поддержал территориальную целостность Украины - заявление
"Украинский народ преодолел ужас Голодомора, продемонстрировав свой дух и стойкость, и в конце концов создав свободное и демократическое общество".
Президент США Джо Байден почтил память жертв Голодомора и выразил поддержку суверенитету и территориальной целостности Украины.
Об этом говорится в заявлении президента США, опубликованном на сайте Белого дома.
"В каждом ноябре мы торжественно чествуем и чтим миллионы невинных украинцев, пострадавших и погибших во время Голодомора - "смерти от голода" - 1932 и 1933 годов. Мужчины, женщины и дети, потерявшие жизнь во время этого голода, стали жертвами жестокой политики и целенаправленных действий режима Иосифа Сталина", - говорится в заявлении.
Президент США призвал, чествуя память жертв голодомора в этом месяце, "опять взять на себя постоянную работу по предотвращению подобных трагедий в будущем и поддержке тех, кто сегодня страдает под игом тирании".
"Украинский народ преодолел ужас Голодомора, продемонстрировав свой дух и устойчивость, и в конце концов создав свободное и демократическое общество. Помня о боли и жертвах Голодомора, Соединенные Штаты также подтверждают нашу преданность сегодняшнему народу Украины и нашу непреклонную поддержку суверенитета и территориальной целостности", – подчеркнул Байден.
Напомним, день памяти жертв Голодоморов в Украине отмечается 28 ноября.